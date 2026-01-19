SKANDAL UM STAATSFERNSEHEN – SRF BEKOMMT OFFIZIELLE OHRFEIGE WEGEN AfD-BERICHT IN GIEßEN!

Ein heftiger Schlag ins Gesicht für das Schweizer Fernsehen! Die angesehene Ombudsstelle rügt die «Tagesschau» wegen eines höchst umstrittenen Beitrags über Proteste gegen eine AfD-Veranstaltung in Deutschland. Was als sachliche Berichterstattung verkauft wurde, entpuppt sich nun offiziell als verzerrte Darstellung der Realität. Besonders das Fazit der Sendung steht massiv in der Kritik. Der Vorwurf wiegt schwer: Gewalt wurde verharmlost und politisch einseitig eingeordnet. Für viele Zuschauer ein klarer Beweis, dass beim SRF längst nicht mehr neutral berichtet wird.

Auslöser der Untersuchung war eine Beschwerde des bekannten SVP-Nationalrats Thomas Matter. Der Politiker, der seit Jahren als scharfer Kritiker der SRG auftritt, hatte den Beitrag als tendenziös und unsachlich angeprangert. Nun bekommt er teilweise recht. Die Ombudsstelle bestätigt, dass zentrale Aussagen des Berichts problematisch waren. Vor allem die Wortwahl der Deutschland-Korrespondentin sorgt für Empörung. Mit Formulierungen wie «wehrhafte Demokratie» seien aggressive Demonstranten indirekt legitimiert worden. Gleichzeitig wurden heftige Ausschreitungen als bloße Randerscheinung dargestellt. Für Kritiker ein unhaltbarer Zustand im öffentlich-rechtlichen Fernsehen.

Doch Matter geht der Entscheid nicht weit genug. Er kündigt an, den Fall an die nächste Instanz weiterzuziehen. Aus seiner Sicht bleibt der gesamte Beitrag einseitig gefärbt und politisch geframt. Die Ombudsstelle widerspricht zwar dieser Totalverurteilung, hält aber dennoch fest, dass die Berichterstattung in entscheidenden Punkten nicht sachgerecht war. Für das SRF ist das ein peinlicher Dämpfer – und für viele Bürger ein weiterer Grund, an der Glaubwürdigkeit des Staatsfernsehens zu zweifeln. Der Streit um Objektivität und politische Neutralität dürfte damit noch lange nicht beendet sein.