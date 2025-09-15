SKANDALÖSE ENTGLEISUNG! WIE DIE SÜDDEUTSCHE ZEITUNG ANDERSDENKENDE ZU KRANKEN ERKLÄRT!

Es ist ein ungeheuerlicher Vorgang, der derzeit für Empörung im ganzen Land sorgt: In einem Beitrag der Süddeutschen Zeitung – einem der renommiertesten Blätter der Republik – werden Menschen mit abweichender Meinung nicht etwa kritisiert oder hinterfragt, sondern in einem Tonfall abgeurteilt, der einem demokratischen Diskurs spottet. Wer nicht mit dem politischen Mainstream marschiert, wird dort kurzerhand als „krankhaft“, „pathologisch“ oder gar „gestört“ bezeichnet – eine Form der Entmenschlichung, die in ihrer Anmaßung und Gefährlichkeit an dunkelste Kapitel der Geschichte erinnert. Die Grenze zwischen Journalismus und Meinungsterror ist längst überschritten: Statt Fakten gibt es Framing, statt Argumente psychologische Ferndiagnosen aus dem Elfenbeinturm des Haltungsjournalismus. Die Botschaft ist klar: Wer anders denkt, ist nicht einfach nur im Irrtum – er ist behandlungsbedürftig, irrational, unzurechnungsfähig. Damit betreibt die Süddeutsche nicht nur eine gefährliche Spaltung der Gesellschaft, sondern auch eine gezielte Delegitimierung jeglicher Opposition. Kritische Bürger, besorgte Eltern, Impfgegner, Demonstranten, Regierungskritiker – sie alle landen nun in der medialen Psychiatrie. Doch wer gibt Journalisten das Recht, sich zu selbsternannten Seelenklempnern der Nation aufzuschwingen? Wer gibt ihnen das Mandat, Millionen Menschen abseits ihrer Meinung als psychisch auffällig zu diffamieren? Der Versuch, politische Abweichung zur Krankheit zu erklären, ist kein Journalismus – es ist Meinungsmacht im Endstadium. Eine Gesellschaft, die so mit Andersdenkenden umgeht, verliert nicht nur ihre Meinungsvielfalt, sondern auch ihren demokratischen Kompass. Die Süddeutsche Zeitung hat mit diesem Artikel nicht nur eine rote Linie überschritten – sie hat sie niedergebrannt. Wer jetzt noch schweigt, macht sich mitschuldig an einer medialen Hexenjagd, die den freien Diskurs durch Stigmatisierung ersetzt. Wer den Gegner nicht mehr bekämpft, sondern ihn „therapieren“ will, verlässt den Boden der Demokratie.