SKI-CHAOS IN DEN DOLOMITEN! Wintersportler stinkwütend – kaum Schnee, Pisten dicht!

Arabba (Italien) – Ein Albtraum für Skifans! Statt traumhafter Pisten und perfektem Pulverschnee herrscht in den Dolomiten Chaos pur. Wintersportler, die sich auf den Start der Saison gefreut hatten, stehen stundenlang in kilometerlangen Schlangen an den Liften – und viele verlangen jetzt ihr Geld zurück. Statt Ski-Genuss gibt es nur Frust, Kälte und Wut auf die Betreiber, die mit zu wenig Schnee und zu vollen Liften hausieren gehen.

Am Wochenende strömten Hunderte Skifahrer in die Berge, hoch hinauf nach 2300 Metern, zum Verbindungslift zwischen Marmolata und Sellaronda. Doch dort wartete kein Winterparadies, sondern eine gigantische Warteschlange. Weil mehrere Abfahrten wegen Schneemangels dicht sind, drängen sich die Leute auf den wenigen befahrbaren Pisten – und der Sessellift ist völlig überlastet. Die Skifahrer stehen stundenlang im Wind, frieren und fragen sich: Für was zahle ich eigentlich so viel Geld?

Der Grund für das Desaster: Es schneit einfach nicht. Die Temperaturen liegen knapp über dem Gefrierpunkt, dazu kommt wochenlange Trockenheit, die den Hängen den letzten Schnee raubt. Künstliche Beschneiung? Kaum möglich, weil es schlicht zu warm ist. Wintersportler wettern, dass sie für eine Saison bezahlt haben, die es so nicht gibt. „Wir wollen unser Geld zurück!“, schreien viele. Und die Frage bleibt: Wie lange kann der Alpentourismus noch überleben, wenn der Winter immer seltener kommt?