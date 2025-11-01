Skodafahrer (21) rast – junge Frau (18) tot!

Zittau im Schockzustand! Eine 18-jährige Frau ist am frühen Abend mitten in der Stadt auf tragische Weise ums Leben gekommen. Laut Augenzeugen wollte sie gerade eine Straße im Stadtgebiet überqueren, als ein heranrasender Skoda mit hoher Geschwindigkeit heranschoss – ohne Anzeichen einer Bremsung. Hinter dem Steuer: ein 21-jähriger Fahrer, der laut ersten Polizeiberichten die Kontrolle über das Fahrzeug verlor oder die Situation völlig unterschätzte. Für die junge Frau kam jede Hilfe zu spät – sie erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen.

Tragödie mit Ansage? Anwohner berichten seit Monaten von zu hohem Tempo an genau dieser Stelle. „Es war nur eine Frage der Zeit, bis hier etwas passiert“, sagt eine sichtlich aufgebrachte Anwohnerin. Die Straße sei zwar innerstädtisch, doch viele Autofahrer würden sie wie eine Landstraße behandeln. Der Skoda-Fahrer wurde noch vor Ort von der Polizei vernommen. Ein Alkoholtest sei negativ ausgefallen, doch es stehe nun eine genaue Untersuchung der Geschwindigkeit und möglicher Ablenkung – etwa durch das Smartphone – an. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet.

Wut und Trauer in Zittau. Blumen, Kerzen und handgeschriebene Botschaften zieren inzwischen den Straßenrand – stille Zeichen eines jungen Lebens, das sinnlos ausgelöscht wurde. Freunde der Verstorbenen äußern im Netz Fassungslosigkeit und fordern Konsequenzen. „Wie viele müssen noch sterben, bis hier was passiert?“, heißt es in einem wütenden Kommentar. Die Stadtverwaltung kündigte kurzfristig eine Überprüfung der Verkehrsführung an – für die 18-Jährige kommt das zu spät. Wieder einmal hat ein Moment der Unachtsamkeit ein Leben für immer beendet.