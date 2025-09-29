SÖDER_Land: SEX-HÖLLE AUF DEM OKTOBERFEST! 21-JÄHRIGE INS GEBÜSCH GEZERRT UND BRUTAL VERGEWALTIGT

Es sollte ein unvergesslicher Abend auf dem größten Volksfest der Welt werden – doch für eine junge Frau aus Bayern endete das Oktoberfest in einem Albtraum, den sie nie vergessen wird: Eine 21-Jährige wurde nach dem Verlassen eines Festzeltes brutal von einem bislang unbekannten Mann ins Gebüsch gezerrt, vergewaltigt und schwer traumatisiert zurückgelassen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich das grausame Sexualverbrechen in den späten Abendstunden unweit der Wiesn – in einem Bereich, der nur schwach beleuchtet war und von vielen Besuchern auf dem Heimweg passiert wird. Das Opfer hatte sich von einer Freundin getrennt und wollte alleine zur U-Bahn – ein fataler Moment, den der Täter offenbar gezielt ausnutzte. Plötzlich packte der Mann sie von hinten, hielt ihr den Mund zu, schleifte sie in ein Gebüsch – und begann, sich an ihr zu vergehen. Die junge Frau wehrte sich mit aller Kraft, trat um sich, kratzte, schrie panisch um Hilfe – doch der Täter ließ nicht ab. Was dann folgte, schildert das Opfer in ersten Aussagen gegenüber der Kripo als „brutal, entwürdigend und voller Hass“. Nach der grausamen Tat flüchtete der Mann in unbekannte Richtung, ließ sein völlig verstörtes Opfer am Boden liegen – zerrissene Kleidung, Blutspuren und Verletzungen am ganzen Körper zeugen von der unfassbaren Gewalt, die der Täter anwendete. Die Frau wurde wenig später von Passanten gefunden, die umgehend Rettungskräfte und Polizei verständigten. Sie steht unter Schock, wird psychologisch betreut, konnte aber bereits eine grobe Täterbeschreibung abgeben. Die Polizei ermittelt mit Hochdruck, hat eine Sonderkommission eingerichtet und wertet Überwachungskameras sowie DNA-Spuren aus. Auch ein Zeugenaufruf wurde gestartet – jeder Hinweis kann jetzt entscheidend sein. Das Sicherheitsgefühl auf dem Oktoberfest steht erneut massiv infrage, denn es ist nicht der erste Übergriff dieser Art in den letzten Jahren. Die Polizei hatte zwar die Präsenz massiv erhöht, doch offenbar nicht alle Gefahrenzonen im Blick. Die brutale Vergewaltigung erschüttert München und sorgt bundesweit für Entsetzen. Politiker fordern Konsequenzen, Frauenschutzorganisationen schlagen Alarm, und viele Besucher fragen sich nun: Wie sicher ist das Oktoberfest wirklich? Das Opfer kämpft derweil um ihre seelische und körperliche Gesundheit – ein junges Leben, für immer gezeichnet durch ein Verbrechen, das nie hätte passieren dürfen. Die Jagd auf den Sex-Täter läuft – und das Land hofft auf schnelle Gerechtigkeit.