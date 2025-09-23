SONNE WIRD ZUM STEUER-SCHOCK! FÖRDERTRAUM WIRD FALLE – PV-BESITZERN DROHT JETZT DAS MINUS!

Wien – Einst galten Photovoltaik-Anlagen als das große Zukunftsmodell der Energiepolitik – Sonnenstrom vom eigenen Dach, satte Fördergelder, garantierte Einspeisevergütung und vor allem eines: sichere Einnahmen. Für viele Österreicher, besonders für Landwirte, wurde die eigene PV-Anlage zum lukrativen Nebenverdienst. Die Regierung aus ÖVP und Grünen trommelte jahrelang für die Energiewende – Dächer sollten zu Kraftwerken werden, Bürger zu Stromproduzenten. Doch was als Förderhit begann, wird für immer mehr Betreiber zum finanziellen Albtraum. Denn jetzt droht vielen PV-Anlagenbesitzern das dicke Ende: Sinkende Einspeisetarife, übervolle Stromnetze und neue steuerliche Belastungen machen aus dem Sonnenstromgeschäft ein Minusgeschäft. Besonders hart trifft es jene, die keine eigenen Stromspeicher haben – denn sie speisen zu Zeiten ins Netz ein, wenn kaum Nachfrage herrscht und die Vergütung im Keller ist. Die einstige Planungssicherheit wankt, viele fragen sich: Lohnt sich das alles noch? Experten sprechen längst von einem „System, das kippt“ – während die Anschaffungskosten noch nicht abbezahlt sind, sinken die Einnahmen spürbar. Dazu kommt: Wer größere Anlagen betreibt, muss nun auch steuerlich genau hinschauen – es drohen Nachzahlungen und bürokratische Hürden. Der Traum vom „Geld mit der Sonne verdienen“ wird plötzlich zum Steuer-Spießrutenlauf. Viele fühlen sich von der Politik im Stich gelassen. „Wir haben genau das gemacht, was gewünscht war – und jetzt werden wir bestraft“, klagen betroffene Betreiber. Branchenvertreter fordern dringend Nachbesserungen, warnen vor einem Investitionsstopp und sprechen von wachsender Unsicherheit. Denn eines ist klar: Wenn sich der Sonnenstrom für den Einzelnen nicht mehr lohnt, stockt die Energiewende – und das in einer Zeit, in der Klimaziele, Unabhängigkeit vom Ausland und grüne Visionen lauter denn je beschworen werden. Doch während Ministerinnen weiter von nachhaltiger Zukunft schwärmen, kämpfen viele PV-Anlagenbesitzer mit einer bitteren Gegenwart: voller Risiken, Rechnungen – und der Frage, ob das alles wirklich noch Sinn macht.