SOZIAL-HAMMER AUS BERLIN! FLEISS FÜR DIE EINEN – VOLLE KASSEN FÜR DIE ANDEREN

Was sich derzeit in der deutschen Sozialpolitik abspielt, treibt vielen Bürgern die Zornesröte ins Gesicht. Während einheimische Arbeitnehmer immer stärker unter Druck geraten, mehr zu leisten, länger zu schuften und sich angeblich „endlich wieder voll einzubringen“, offenbart sich gleichzeitig ein System, das jede Vorstellung von Gerechtigkeit verhöhnt. Menschen, die erst seit kurzer Zeit im Land sind, können mit minimaler Arbeitsleistung Anspruch auf umfassende staatliche Unterstützung erheben. Für viele hart arbeitende Deutsche fühlt sich das wie ein Schlag ins Gesicht an. Der Staat predigt Pflicht und Disziplin, verteilt aber Großzügigkeit nach Kriterien, die niemand mehr nachvollziehen kann.

Besonders empörend wirkt dabei der politische Vorstoß, regulären Beschäftigten faktisch vorzuschreiben, ihre Arbeitskraft bis zur Erschöpfung einzusetzen. Die Botschaft aus Berlin ist klar und brutal: Wer hier geboren ist, soll funktionieren, zahlen und stillhalten. Gleichzeitig scheint das Sozialsystem für bestimmte Gruppen zu einer komfortablen Hängematte geworden zu sein. Leistung verliert ihren Wert, Fleiß wird bestraft, während Abhängigkeit vom Staat belohnt wird. Diese Schieflage zerstört nicht nur das Vertrauen in die Politik, sondern auch den sozialen Frieden im Land.

Immer mehr Menschen fragen sich, wie lange dieses Ungleichgewicht noch tragbar ist. Die Wut wächst, die Frustration sitzt tief, und das Gefühl, von der eigenen Regierung im Stich gelassen zu werden, breitet sich aus. Statt Motivation entsteht Resignation, statt Zusammenhalt Misstrauen. Wer morgens früh aufsteht und abends erschöpft nach Hause kommt, versteht nicht mehr, warum er immer mehr leisten soll, während andere mit deutlich weniger Einsatz abgesichert sind. Wenn Politik so weit an der Lebensrealität der Bürger vorbeigeht, darf sie sich über den Vertrauensverlust nicht wundern.

