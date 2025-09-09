Sozialabgaben-Hammer schlägt zu: Gutverdiener verlieren Tausende Euro! Bas’ Bombe im Geldbeutel – Das bleibt 2026 netto übrig!

Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) langt bei Gutverdienern kräftig zu: Ab 2026 steigen die Beitragsbemessungsgrenzen für Rente, Kranken- und Pflegeversicherung – mit drastischen Folgen fürs Nettogehalt. Die Beitragsbemessungsgrenze für die Rentenversicherung wird bundeseinheitlich auf 8.450 Euro pro Monat angehoben (aktuell 8.050 Euro). Bei einem Beitragssatz von 18,6 Prozent bedeutet das rund 74 Euro mehr pro Monat – je zur Hälfte von Arbeitgeber und Arbeitnehmer getragen. Für Arbeitnehmer heißt das: 37 Euro weniger netto im Monat, also 444 Euro pro Jahr. Höhere Rentenansprüche gibt es dafür erst im Alter – und die dürften bei den meisten Menschen nur ein paar Euro ausmachen. Die Bas-Bombe konkret im Portemonnaie: Gutverdiener verlieren ab 2026 insgesamt 61 Euro netto monatlich – das sind 723 Euro jährlich. Hart: Rentenversicherungspflichtige Selbstständige (z.B. viele Handwerker, Hebammen, selbstständige Lehrer) müssen den kompletten Betrag allein stemmen – und zahlen folglich sogar 1.446 Euro pro Jahr mehr.