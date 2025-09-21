SOZIALBETRUG IN DEUTSCHLAND! CLANS, SCHROTT-IMMOBILIEN UND BÜRGERGELD – WIE KRIMINELLE MIGRANTEN EIN MILLIARDENGESCHÄFT AUFBAUEN!

Es ist der größte Sozialskandal unserer Zeit – und er wächst von Tag zu Tag: Kriminelle Clans haben den deutschen Sozialstaat zur Beute gemacht und ein perfides Milliardengeschäft aufgebaut! Im Zentrum stehen Armutsmigranten aus Südosteuropa, die mit gefälschten Identitäten, erfundenen Mini-Jobs und Schrottimmobilien massenhaft Bürgergeld kassieren – auf Kosten der Steuerzahler. In Städten wie Duisburg, Essen, Dortmund, Leipzig, Berlin und Hamburg schlagen Behörden inzwischen Alarm. Ganze Wohnhäuser verkommen zu illegalen Sozialbüros – mit Hunderten gemeldeten Personen an einer Adresse, Briefkästen ohne Namen, Wohnungen ohne Türen, Heizungen oder Strom. Die Drahtzieher: bestens organisierte Banden, oft mit Wurzeln in Bulgarien, Rumänien oder dem Kosovo, die systematisch Menschen ins Land holen, ihnen Schein-Arbeitsverträge vermitteln, fingierte Adressen besorgen und die Leistungen dann abkassieren. Ein einziges Clan-Netzwerk kann dabei mehrere Millionen Euro pro Jahr abschöpfen – ganz legal auf dem Papier, aber mit krimineller Energie in der Umsetzung. Besonders erschütternd: Viele Betroffene leben tatsächlich unter erbärmlichen Bedingungen, hausen mit Kindern in Ruinen, ohne Wasser, oft ohne Schulbildung oder medizinische Versorgung – doch das hält die Hintermänner nicht davon ab, weiter abzuzocken. Die Politik schaut vielerorts weg, überforderte Jobcenter winken Anträge durch, Kontrollen finden kaum statt. Anwohner sind verzweifelt, berichten von Müllbergen, Gewalt, Drogendeals und Angst vor dem nächsten Brand. Polizei und Städte schlagen seit Jahren Alarm – doch die Bundesregierung hat den Kampf gegen diese Form des Sozialbetrugs bislang nicht ernsthaft aufgenommen. Kritiker sprechen von einem „Staatsversagen mit Ansage“, denn das perfide System ist längst bekannt – doch niemand zieht Konsequenzen. Stattdessen explodieren die Ausgaben für Bürgergeld und Unterkunft – während ehrliche Bürger immer weniger vom eigenen Einkommen übrig haben. Wie lange lässt sich dieses Spiel noch treiben? Wer stoppt endlich das organisierte Abkassieren auf dem Rücken der arbeitenden Bevölkerung? Und warum schweigt die Politik, wenn Clans den Sozialstaat zur Goldgrube machen? Klar ist: Der Sozialbetrug durch kriminelle Netzwerke ist nicht mehr Ausnahme – er ist System. Und er bringt Deutschland an seine Grenzen.