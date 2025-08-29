+++ SPD setzt CDU unter Druck: NIUS-BOYKOTT ODER KOALITIONS-ENDE! +++Meinungsfreiheit gilt offenbar nur, wenn sie ins Weltbild passt!

Berlin – Der Ton in der Ampel knirscht – doch jetzt kracht es auch in den Bundesländern: In einem beispiellosen Machtspiel fordert die SPD offen von der CDU einen Boykott des unabhängigen Medienportals NIUS. Der Knaller: Sollte die CDU nicht mitziehen, droht die SPD laut internen Kreisen mit dem Bruch der Koalition!

Hintergrund ist eine bevorstehende Veranstaltung, zu der auch Journalisten von NIUS eingeladen wurden. Die SPD will das Portal, das regelmäßig kritisch über die Ampel berichtet, aus dem demokratischen Diskurs ausschließen – und verlangt von der CDU, öffentlich auf Distanz zu gehen oder sogar ein Interviewverbot zu erlassen.

CDU empört – doch SPD bleibt hart

Ein hochrangiger CDU-Funktionär zeigt sich entsetzt:

„Wir lassen uns doch nicht diktieren, mit wem wir sprechen dürfen. So viel zur Meinungsfreiheit!“

Doch die SPD sieht das anders. In internen Sitzungen wurde NIUS als „rechtslastiges Kampagnenprojekt“bezeichnet. Ein Verzicht auf eine Zusammenarbeit mit dem Medium sei „Grundlage für eine glaubwürdige Politik der Vielfalt“, heißt es in einem SPD-internen Papier.

Politischer Erpressungsversuch?

Die Vorwürfe gegen die SPD wiegen schwer: Kritiker sprechen von einem gezielten Angriff auf die Pressefreiheit. Ein FDP-Abgeordneter kommentiert trocken:

„Wer Meinungsfreiheit predigt, muss sie auch aushalten – gerade wenn sie unbequem ist.“

Besonders brisant: Die SPD soll laut Insidern der CDU ein Ultimatum gestellt haben – „Entweder ihr boykottiert NIUS, oder die Koalition platzt!“ Der politische Zündstoff ist enorm, vor allem in Bundesländern wie Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin, wo rot-schwarz regiert wird.

NIUS reagiert gelassen – und kämpferisch

Das betroffene Medienhaus zeigt sich unbeeindruckt. In einem Statement schreibt die Redaktion:

„Wir lassen uns weder von der SPD noch von sonst jemandem vorschreiben, worüber wir berichten dürfen. Der Versuch, uns mundtot zu machen, ist ein Offenbarungseid der Demokratiefeinde.“

Kommentar

Wer Meinungsfreiheit nur dann duldet, wenn sie ins eigene Weltbild passt, entlarvt sich selbst. Ob NIUS, TAZ oder BILD – Pressefreiheit heißt, alle Meinungen zuzulassen. Wer stattdessen mit Koalitionsbruch droht, weil ihm ein Medium nicht gefällt, steht nicht links, nicht rechts – sondern gefährlich daneben.