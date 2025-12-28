Spenden-Skandal um falsche Wohltäter! Millionen-Spenden für Bedürftige landeten bei Hamas-Terroristen!

Genua – Der große Schock: Das Geld, das mit rührenden Aufrufen für arme Familien und notleidende Kinder gesammelt wurde, floss direkt in die Kassen von Hamas-Terroristen! Mit wohltätigen Worten und gefälschtem Mitgefühl erschlichen sich skrupellose Betrüger das Vertrauen von Spendern – und fütterten damit ein Netzwerk, das Hass, Gewalt und Tod verbreitet. Hinter dem Deckmantel der Hilfe versteckte sich eine perfide Maschinerie, die nichts anderes wollte als Blut und Macht.

Italienische Ermittler deckten auf, was sich über Jahre in aller Stille aufgebaut hatte: eine kriminelle Vereinigung, die im Namen der Nächstenliebe Mordgeld sammelte. Der mutmaßliche Kopf der Bande, Vorsitzender einer angeblich palästinensischen Hilfsorganisation, inszenierte sich als Mann des Friedens – in Wahrheit war er das Bindeglied zu einer Hamas-Zelle mitten in Europa. Von Genua aus wurden Konten verschoben, Geld gewaschen, Scheinprojekte gestartet. Während Spender glaubten, Gutes zu tun, flossen ihre Euros in die dunklen Kanäle des Terrors.

Was bleibt, ist fassungslose Wut über diesen Betrug an der Menschlichkeit. Millionen, die Schulen bauen, Essen kaufen, Leben retten sollten, wurden zu Waffen, Sprengstoff und Ideologie. Die Ermittler nennen es ein Beispiel „beispielloser Kaltschnäuzigkeit“. Viele, die gespendet haben, fühlen sich betrogen – nicht nur um ihr Geld, sondern um ihr Vertrauen. Dieser Skandal zeigt: Selbst der schönste Schein von Mitgefühl kann trügerisch sein, wenn fanatische Lügner daraus ein Geschäft machen.