SPRACH-ALARM IN KITAS! 85 PROZENT DER DEUTSCHEN FORDERN DEUTSCHPFLICHT FÜR VORSCHULKINDER – JETZT MUSS DIE POLITIK HANDELN!

Eine aktuelle Umfrage sorgt für Furore in der Bildungsdebatte: 85 Prozent der Deutschen sprechen sich klar für verbindliche Deutschkurse für Vorschulkinder aus – und fordern damit eine Maßnahme, die viele Experten und Erzieher seit Jahren anmahnen. Hintergrund ist die wachsende Zahl von Kindern mit fehlenden oder nur sehr geringen Deutschkenntnissen beim Schuleintritt, was nicht nur ihre eigenen Bildungschancen massiv einschränkt, sondern auch den Unterricht für alle erschwert. In vielen Kitas wird längst in mehreren Sprachen gespielt, gesprochen und gestritten – doch systematische Sprachförderung bleibt oft Glückssache. Jetzt ist der Druck auf die Politik gewaltig: Eltern, Lehrer und Steuerzahler wollen endlich verbindliche Regeln, statt bloßer Empfehlungen und unverbindlicher Programme. Die Forderung: Wer zur Schule will, muss Deutsch sprechen – und zwar auf einem Mindestniveau. Wer das nicht kann, soll verpflichtende Sprachkurse in Vorschule oder Kita absolvieren – notfalls mit staatlicher Kontrolle. Kritiker sprechen von „Zwang“, Befürworter von „Notwendigkeit“ – denn die Realität in vielen Klassenzimmern ist alarmierend. Lehrer berichten von Erstklässlern, die kein einziges deutsches Wort verstehen, von Unterrichtsausfall durch Sprachbarrieren und einer zunehmenden Überforderung des Systems. Das Ergebnis: Bildungserfolg hängt immer stärker von Herkunft und Muttersprache ab – eine Entwicklung, die der sozialen Spaltung Vorschub leistet. Die Mehrheit der Bevölkerung hat die Geduld verloren. Auch in der Politik formieren sich Stimmen für eine klare Kurskorrektur – doch zwischen Integrationsromantik und Kulturkampf droht das Thema erneut zerrieben zu werden. Die Forderung nach einer Deutschpflicht ab Vorschulalter ist längst mehr als nur eine Einzelmeinung – sie ist ein Spiegel der Realität und Ausdruck einer stillen Mehrheit, die nicht länger zusehen will, wie Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit unter die Räder kommen. Jetzt liegt der Ball bei den Landesregierungen – und die Zeit drängt.