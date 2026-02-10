SPRENGSTOFF AUF BERLINS STRASSEN – BANDEN-TERROR GEGEN EIGENE LEUTE

Berlin – Explosionen vor Geschäften, Schüsse auf Autos, offene Gewalt mitten in der Stadt. In Berlin eskaliert der Kampf krimineller Banden mit Migrationshintergrund – und trifft vor allem Ladenbesitzer aus denselben Communities. Justizsenatorin Felor Badenberg schlägt Alarm: Der Bandenkrieg habe eine völlig neue Dimension erreicht. Rivalisierende Gruppen tragen ihre Machtkämpfe inzwischen offen auf der Straße aus, mit brachialer Gewalt und gezielter Einschüchterung. Im Gespräch mit rbb Inforadio macht sie klar: Berlin erlebt eine neue Bedrohungslage, härter, skrupelloser und sichtbarer als je zuvor.

Ziel der Angriffe sind vor allem Geschäftsleute. Sie sollen eingeschüchtert, zur Zahlung gezwungen und aus ihren eigenen Vierteln verdrängt werden. Es geht um Reviere, um Drogenhandel und um Schutzgelderpressung. Besonders perfide: Täter werden gezielt aus dem Ausland nach Berlin geholt, um Menschen aus dem gleichen Herkunftsland unter Druck zu setzen. Die Bande kennt Sprache, Kultur und familiäre Strukturen – und nutzt genau das aus. Der Sprengstoffanschlag auf ein Lokal in Berlin-Kreuzberg steht sinnbildlich für diese Eskalation. Die organisierte Kriminalität greift auf bestehende Netzwerke zurück und wächst dort, wo Verwandte, Bekannte und eingespielte Strukturen den Einstieg erleichtern.

Badenberg fordert jetzt harte Gegenmaßnahmen. Besonders im Visier: illegale Geldströme über das sogenannte Hawala-System, mit dem Drogengelder an Banken vorbei verschoben und gewaschen werden. Dieser Schatten-Zahlungsverkehr müsse deutlich eingeschchränkt werden. Gleichzeitig verlangt die Senatorin schärfere Gesetze, um Hintermänner zu überführen. Illegale Waffen dürften nicht länger als bloßes Randdelikt gelten. Ermittler brauchen mehr Möglichkeiten für Haftbefehle, Überwachung und moderne Technik. Auch Künstliche Intelligenz soll helfen, riesige Datenmengen aus beschlagnahmten Handys und Computern auszuwerten. Die Botschaft ist klar: Der Staat muss schneller, härter und intelligenter reagieren – sonst übernehmen die Banden die Straßen.

