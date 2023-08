Stadtallendorf: Betrunkener belästigte 15Jährige!

Stadtallendorf

Die Polizei Stadtallendorf nahm einen alkoholisierten 26Jährigen vorübergehend fest, der am Bahnhof ein 15 Jahre junges Mädchen sexuell belästigte.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag, 29. August, um etwa 17 Uhr am Bahnhof in Stadtallendorf. Der ihr unbekannte Mann kam einfach auf das Mädchen zu umarmte es und berührte es wiederholt unsittlich. Das Mädchen konnte sich dem Griff dann entziehen und verständigte umgehend die Polizei, die den Mann anschließend widerstandslos festnahm. Ein Alkotest des in Neustadt lebenden Mannes zeigte etwas über 1,5 Promille. Die Entlassung des ‘Mannes erfolgte nach Entnahme der angeordneten Blutprobe. Die Polizei sucht noch Zeugen. Wer war zur Tatzeit noch am Bahnhof? Wem ist der Mann noch aufgefallen? Wer hat sein Verhalten gegenüber dem Mädchen gesehen? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf