Berlin – Es klingt wie ein schlechter Witz, ist aber bitterer Steuerzahler-Alltag: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zieht für ganze fünf Jahre aus dem Schloss Bellevue aus – weil sein Amtssitz aufwendig renoviert wird. Die Kosten? Schon jetzt sprechen Experten von einem neuen Millionengrab der Berliner Politik. Dabei ist nicht nur die Dauer völlig absurd, sondern auch der Aufwand: Das komplette Präsidialamt muss umziehen – Möbel, Akten, Personal, Sicherheitsdienste. Und mitten im Chaos: Ein Bundespräsident, der offenbar Umzugshelfer sucht, während im Land Inflation, Wohnungsnot und Haushaltslöcher den Alltag der Bürger prägen.

Der neue vorübergehende Amtssitz soll angeblich aufwendig ausgestattet werden – natürlich auf Kosten der Allgemeinheit. Von „interimsweise“ ist die Rede, doch bei einem Zeitraum von fünf Jahren spricht längst niemand mehr von Übergang. Währenddessen bleibt das geschichtsträchtige Schloss Bellevue leer, eingerüstet, abgeschottet – Symbol einer Politik, die den Bezug zur Realität längst verloren hat. Kritiker sprechen von einem „Luxus-Umzug der politischen Elite“ und mahnen an, dass normale Mieter für solche Renovierungszeiten nicht einmal im Traum mit staatlicher Unterstützung rechnen könnten. Hier wird geklotzt – mit Steuergeldern!

Besonders bitter: Inmitten gesellschaftlicher Krisen, knapper Kassen und wachsender Politikverdrossenheit sendet dieser Mega-Umzug das völlig falsche Signal. Während Bürger für höhere Energiekosten und Mieten kämpfen, gönnt sich das Staatsoberhaupt eine monatelange Verlagerung seines Arbeitsplatzes – samt Sicherheitseskorten und Logistikapparat. Der nächste Skandal um Verschwendung öffentlicher Mittel ist also perfekt. Und mit jeder weiteren Millionenforderung für das Renovierungsprojekt stellt sich die Frage drängender: Wie viel darf Repräsentation kosten – wenn das Vertrauen in die Politik selbst längst renovierungsbedürftig ist?