STERBE-SCHOCK AUS KANADA! FRAU WILL LEBEN – SYSTEM DRÜCKT DEN TOD DURCH!

Pressecop24 bitte auf Telegram folgen!

Was wie ein Alptraum klingt, ist bittere Realität aus Kanada: Eine hochbetagte Frau, bekannt als Frau B, wollte leben, betete um Zeit und bat um Pflege statt Tod. Doch nur Stunden nach ihrem klaren Widerruf wurde sie im Rahmen des staatlichen Sterbehilfeprogramms getötet. Obwohl sie sich ausdrücklich auf religiöse und persönliche Gründe berief, rollte die tödliche Maschinerie weiter. Ihr Mann, selbst am Ende seiner Kräfte und vom Pflegealltag ausgebrannt, drängte auf den schnellen Ausweg. Statt Schutz und Fürsorge gab es Formulare, Hektik und einen tödlichen Entscheid im Eiltempo. Gutachter kamen und gingen, Zweifel wurden übergangen, Warnungen ignoriert. Am Ende zählte nicht der Wille der Frau, sondern der Druck des Systems, das schneller den Tod liefert als echte Hilfe.

Besonders erschütternd ist, wie leicht der Widerruf von Frau B übergangen wurde. Ein Gutachter schlug Alarm und warnte vor möglichem Zwang, doch seine Bedenken verpufften. Ein weiterer Prüfer nickte ab, ein dritter wurde hastig hinzugezogen, alles in atemberaubender Geschwindigkeit. Noch am selben Abend war Frau B tot. Später sprach selbst ein offizielles Gremium von einem drastischen Vorgehen und davon, dass soziale Umstände und Alternativen kaum geprüft wurden. Die Dokumentation ihres eigenen Willens blieb dürftig, stattdessen trat der Ehemann als treibende Kraft auf. Kritiker sehen darin ein systemisches Versagen, bei dem Schutzbedürftige nicht geschützt, sondern überrollt werden. Ärztin Ramona Coelho warnt eindringlich davor, dass hier nicht Mitgefühl, sondern Bequemlichkeit regiert habe und dass dringend Hospiz und Palliativpflege hätten greifen müssen.

Der Fall wirft ein grelles Licht auf Kanadas immer weiter ausgedehntes Sterbehilfeprogramm. Längst geht es nicht mehr nur um hoffnungslose medizinische Situationen, sondern auch um chronisches Leiden und seelische Not. Kritiker sprechen von einer gefährlichen Schieflage, in der der Tod zur schnellen Lösung wird, während Pflege, Zuwendung und Unterstützung fehlen. Berichte über Demenzkranke, die in Momenten flüchtiger Klarheit sterben mussten, oder über zweifelhafte Zustimmung erschüttern das Vertrauen. Für viele ist Frau B kein Einzelfall, sondern ein Mahnmal. Ihr Tod steht für die Angst, dass alte, kranke und erschöpfte Menschen nicht mehr gehalten, sondern aussortiert werden. Ein Skandal, der weit über Kanada hinaus Fragen stellt: Wer schützt die Schwächsten, wenn ein System schneller tötet als hilft?

Pressecop24 bitte auf Telegram-Kanal folgen: t.me/pressecop24!