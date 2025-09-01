STÖR-ANGRIFF AUF VON DER LEYEN? PILOT MUSS MIT PAPIERKARTEN LANDEN – RUSSISCHE SABOTAGEVERMUTUNG SCHOCKT EU!

Ein Vorfall mit brisantem politischen Zündstoff erschüttert die EU-Spitze: Das Flugzeug von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen war Berichten zufolge Ziel einer massiven GPS-Störung – der Pilot musste die Landung mit altmodischen Papierkarten durchführen! Der Vorfall ereignete sich auf dem Rückflug aus dem Nahen Osten, als plötzlich sämtliche Navigationssysteme an Bord ausfielen. Sicherheitskreise sprechen von einem gezielten russischen Stör-Angriff, wie er zuletzt vermehrt in osteuropäischen und nordischen Regionen beobachtet wurde. Der Zwischenfall wirft dramatische Fragen auf: Sollte die EU-Chefin abgeschreckt, eingeschüchtert oder sogar gefährdet werden? In Brüssel herrscht Alarmstimmung, Geheimdienste sind eingeschaltet, ein offizieller Kommentar steht bislang aus. Klar ist: Die Eskalationsspirale im hybriden Informations- und Technologiekampf dreht sich weiter – und nun ist selbst die oberste EU-Repräsentantin betroffen. Ein Insider: „Das war kein Zufall – das war eine Botschaft.“