Strassenschlacht in Meran endet im Krankenhaus

Am Freitagnachmittag ereignete sich in Meran ein dramatischer Zwischenfall, der die Einsatzkräfte in Atem hielt. Im Bereich des Schießstandes gerieten zwei junge Männer in einen heftigen Streit, der schnell in blanker Gewalt eskalierte. Mit Stöcken bewehrt schlugen die beiden aufeinander ein, bis die Carabinieri eintrafen und die verfeindeten Angreifer entwaffneten. Beide Verletzte wurden umgehend vom Rettungsdienst ins Meraner Krankenhaus gebracht.

Doch damit war der Vorfall noch lange nicht zu Ende. Im Spital angekommen, kam es zwischen Familienangehörigen und Freunden der Verletzten zu weiteren tumultartigen Szenen. Die Situation geriet derart aus dem Ruder, dass die Carabinieri erneut anrücken mussten, um die erhitzte Lage unter Kontrolle zu bringen. Beamte vor Ort berichteten von angespannten Momenten, in denen schnelles Handeln erforderlich war, um weitere Eskalationen zu verhindern.

Die Ermittlungen führten zu überraschenden Erkenntnissen: Durch Videoaufnahmen und Zeugenaussagen konnten die Carabinieri nachweisen, dass insgesamt sechs junge Männer in die Schlägerei verwickelt waren. Hinter dem brutalen Konflikt steckte offenbar ein Streit um Drogengeschäfte. Alle beteiligten Personen wurden zur Anzeige gebracht und müssen sich nun strafrechtlich verantworten.