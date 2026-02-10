STREIK-CHAOS OHNE ENDE! JETZT WOLLEN ARBEITGEBER DAS STREIKRECHT KNACKEN

Berlin – Deutschland steht schon wieder still! Kaum hat sich das Land vom letzten Verkehrschaos erholt, rollen die nächsten Warnstreiks durchs Land. Busse und Bahnen bleiben stehen, Kliniken arbeiten am Limit, Hochschulen, Kitas und Winterdienste geraten unter Druck. Die Gewerkschaften drehen weiter auf, der Frust bei Pendlern, Patienten und Familien wächst von Tag zu Tag. Viele fragen sich: Warum wird weiter gestreikt, obwohl sich eine Einigung längst abzeichnet? Hinter den Kulissen ist klar, wohin die Reise geht, doch auf den Straßen herrscht Ausnahmezustand. Für Millionen Menschen wird der Alltag zur Geduldsprobe – und das Vertrauen in die Streikstrategie schwindet rasant.

Während sich Gewerkschaften wie ver.di optimistisch geben und von guten Chancen bei den anstehenden Gesprächen sprechen, kocht die Wut auf Arbeitgeberseite hoch. Die Fronten verhärten sich, der Ton wird schärfer. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände fordert offen eine Begrenzung des Streikrechts. Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter wirft den Gewerkschaften eine Streik-Show vor und warnt vor massiven Schäden für Wirtschaft und Gesellschaft. Erst werde lahmgelegt, dann verhandelt – so gehe Vertrauen verloren. Auch die Politik schaut nervös auf die Lage, Kanzler Friedrich Merz steht unter Druck, denn der Ruf nach klaren Regeln wird immer lauter.

Besonders brisant: Selbst Großereignisse bleiben vom Streik-Wirbel nicht verschont. Das Pokalspiel zwischen FC Bayern München und RB Leipzig soll zwar stattfinden, doch wie die Fans ohne Bus und Bahn ins Stadion kommen sollen, ist völlig offen. Genau solche Situationen befeuern die Debatte: Wie viel Streik verträgt das Land noch? Für viele Bürger ist die Grenze erreicht. Sie fühlen sich als Geiseln eines Tarifpokers, dessen Ausgang längst vorgezeichnet scheint. Klar ist: Der Geduldsfaden reißt – und der Streit um das Streikrecht könnte der nächste große politische Knall werden.

