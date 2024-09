Streit im Hotel endet mit Messerattacke – Rödermark

Zunächst verbale Streitigkeiten wegen ruhestörendem Lärm gipfelten am frühen Sonntagmorgen, gegen 01:50 Uhr in blutigen Ernst. Die vier Kontrahenten waren Gäste eines Rödermärker Hotels. Ein 33-jähriger Mann setzte in der Folge dieses Streits ein Messer gegen den Oberkörper eines Gleichaltrigen aus Obertshausen ein. Nach dem ersten Notruf wurden starke Polizeikräfte, auch aus dem angrenzenden Bereich Darmstadt-Dieburg, nach Rödermark entsendet. Der Messerstecher flüchtete bei Eintreffen erster Einsatzkräfte in ein angrenzendes Waldstück, konnte jedoch nach kurzer Nacheile gestellt und festgenommen werden. Er und ein weiterer Tatverdächtiger (29 Jahre) wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dem Polizeigewahrsam in Offenbach zugeführt. Die Ermittlungen dauern an. Der verletzte Obertshäuser wurde umgehend in eine Klinik verbracht und dort medizinisch betreut. Die Verletzungen sind nicht lebensbedrohlich.