STROM-SCHOCK IN BERLIN! WO WAR Bürgermeister WEGNER, ALS DIE STADT FROR? Ich habe mich in mein Büro eingeschlossen!

Eiskalte Wohnungen, dunkle Straßen, nackte Angst in der Hauptstadt. Nach dem Brandanschlag auf eine wichtige Strombrücke im Südwesten Berlins ist plötzlich nichts mehr wie zuvor. Heizungen bleiben kalt, Lichter gehen aus, der Alltag bricht zusammen. Familien sitzen frierend in ihren Wohnungen, Eltern bangen um ihre Kinder, Pflegebedürftige um ihre Versorgung. Während Berlin zittert, stellt sich eine Frage immer lauter: Wo war der Regierende Bürgermeister, als die Krise eskalierte?

Kitas und Schulen kämpfen ums Improvisieren, Pflegeheime schlagen Alarm, Kliniken arbeiten am Limit. Notstromaggregate laufen heiß, Personal steht unter enormem Druck. Die Stimmung kippt von Sorge zu Wut. Viele Berliner fühlen sich allein gelassen, sprechen von Kontrollverlust und Behördenchaos. Die Angst vor weiteren Ausfällen wächst, während die Unsicherheit den Alltag bestimmt.

Und dann diese Aussage: Der Regierungschef habe sich im Büro eingeschlossen. Für viele klingt das wie ein Hohn in einer Nacht voller Kälte und Dunkelheit. Die Stadt wartet auf Führung, auf klare Worte, auf sichtbares Handeln. Doch stattdessen bleibt ein bitterer Eindruck zurück: Berlin friert – und das Vertrauen gleich mit.