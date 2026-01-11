STROM WIEDER DA – POLIZEI BLEIBT IM ALARM!

Berlin steht unter Strom, doch die Nerven der Beamten liegen blank. Nach dem perfiden Brandanschlag ist die Energieversorgung zwar stabilisiert, doch für die Polizei ist an Entwarnung nicht zu denken. Rund um Kabelschächte, Stromkästen und Leitungen herrscht Ausnahmezustand. Beamte sichern Technik statt Verbrecher, bewachen Infrastruktur statt Straßen. Der Frust ist groß, denn der Einsatz bindet Kräfte, die anderswo dringend gebraucht würden. Viele Polizisten sprechen von einem Dauerstress, der an die Substanz geht.

Im Südwesten der Hauptstadt ist der Einsatz besonders sichtbar. Streifen ziehen ununterbrochen durch Wohnviertel, stehen an neuralgischen Punkten, beobachten jede Bewegung. Selbst unscheinbare Stromkästen sind plötzlich Hochsicherheitszonen. Teilweise agieren die Beamten verdeckt, um mögliche Täter nicht zu warnen. Ziel ist klar: Kein weiterer Anschlag, kein erneuter Blackout, kein Chaos mehr. Doch der Preis ist hoch, denn die Dauerbelastung sorgt intern für Unmut und offene Kritik.

Die politische Reaktion nach dem Anschlag zeigt drastische Folgen im Alltag der Sicherheitskräfte. Statt normalem Streifendienst herrscht Wachdienst rund um die Uhr. Viele Beamte fragen sich, wie lange dieser Zustand noch anhalten soll. Der Einsatz ist zeitlich offen, ein Ende nicht in Sicht. Für die Bürger wirkt alles ruhig, doch hinter den Kulissen brodelt es. Berlin hat wieder Strom – aber die Polizei steht weiter unter Hochspannung.