Südtirol: „Jugend außer Kontrolle – Gemeinden Mölten und Hafling schlagen Alarm!“

Eskalation im Klassenzimmer und auf der Straße

In den idyllischen Gemeinden Mölten und Hafling ist das Bild der unbeschwerten Jugend längst ins Wanken geraten. Immer häufiger berichten Lehrer und Eltern von bedrohlichen Entwicklungen: Respektlose Schüler, die Autoritäten offen herausfordern, Mitschüler provozieren und Lehrer an ihre Grenzen treiben. Was früher als Einzelfälle abgetan wurde, hat sich mittlerweile zu einem gesellschaftlichen Problem verdichtet. Das Verhalten vieler Jugendlicher spiegelt nicht nur eine tiefe Orientierungslosigkeit wider, sondern auch den fatalen Einfluss unkontrollierter digitaler Reizüberflutung und eines sorglosen Umgangs mit Alkohol und anderen Substanzen. Die Stimmung kippt – aus jugendlicher Rebellion ist eine alarmierende Verrohung geworden, die nun sogar die Gemeindepolitik zum Handeln zwingt.

Alkohol, Drogen und Dauer-Display – eine toxische Mischung

Es ist ein Teufelskreis, der sich wie ein grauer Schleier über die Jugendkultur legt: Noch bevor sie Verantwortung gelernt haben, flüchten viele junge Menschen in eine digitale Welt aus Dauerbeschallung, Vergleichsdruck und Ablenkung – mit gravierenden Folgen für ihr Sozialverhalten. Parallel dazu greifen sie in erschreckender Selbstverständlichkeit zu Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln, oft schon weit außerhalb jeglicher Kontrolle durch Eltern oder Lehrer. Der Rückzug in virtuelle Parallelwelten und der gleichzeitige Konsum von Drogen wirken wie ein Brandbeschleuniger für den sozialen Zerfall. Anstatt sich auf Ausbildung oder persönliche Entwicklung zu konzentrieren, versinken viele im Sumpf aus Gleichgültigkeit und Selbstüberschätzung. Warnsignale werden überhört, Grenzen ignoriert – bis es zu spät ist.

Gemeinden im Krisenmodus – ein letzter Versuch?

In Mölten und Hafling zieht man jetzt die Notbremse. Bei einem Krisentreffen im Rathaus wurden drastische Maßnahmen beschlossen, die das Ruder noch herumreißen sollen. Arbeitsgruppen, verstärkte Polizeipräsenz, kontrollierter Alkoholausschank und neue Jugendtreffs – es klingt nach einem strukturierten Plan, doch die Realität bleibt ernüchternd. Die Initiative wirkt weniger wie ein mutiger Neuanfang, sondern eher wie ein letztes Aufbäumen gegen einen Trend, der längst außer Kontrolle geraten ist. Die Verantwortung kann nicht allein bei Schulen und Gemeinden liegen – hier braucht es ein gesellschaftliches Erwachen. Denn wenn bereits in kleinen Orten wie Mölten und Hafling die Jugend den Halt verliert, was sagt das über den Zustand einer ganzen Generation aus? Die Antwort darauf bleibt unbequem – und sie drängt.