TAXI-WAHNSINN IN SIEGBURG!Streit am Bahnhof eskaliert: Massenschlägerei unter Fahrern – Polizei mit Großaufgebot im Einsatz!

Siegburg – Taxi-Drama mitten in der City! Am späten Dienstagabend eskalierte ein Streit unter mehreren Taxifahrern am Siegburger Bahnhof auf brutale Weise. Was mit lautstarkem Gezeter begann, endete in einer handfesten Massenschlägerei, bei der sogar Pfefferspray und Schlagstöcke zum Einsatz kamen – die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an!

Augenzeugen berichten von chaotischen Szenen auf dem Bahnhofsvorplatz: „Plötzlich haben sich fünf oder sechs Männer angeschrien, dann flogen die Fäuste. Ein Fahrer wurde mit einem Schild geschlagen, ein anderer lag am Boden“, schildert ein Passant schockiert.

Der Hintergrund des Streits: Angeblich ging es um Standplätze und Fahrgäste, die unerlaubt „abgefangen“ wurden. Ein brisanter Konkurrenzkampf, der offenbar schon länger unter der Oberfläche brodelte.

Drei Personen mussten mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden, ein Taxifahrer erlitt eine Platzwunde am Kopf. Zwei Männer wurden vorläufig festgenommen, weitere Beteiligte flüchteten noch vor Eintreffen der Polizei.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen – unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Landfriedensbruch.

Ein Polizeisprecher: „Wir prüfen derzeit, ob es sich um eine gezielte Auseinandersetzung zwischen rivalisierenden Gruppen handelt.“ Die Stadt Siegburg kündigte indes an, die Sicherheitslage am Bahnhof neu bewerten zu lassen.

Taxifahrer selbst fordern nun mehr Überwachungskameras und Sicherheitspersonal – aus Angst vor weiteren Eskalationen.