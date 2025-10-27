TECHNIK-VERSAGEN ODER SABOTAGE? US-Flugzeugträger-Drama im Südchinesischen Meer!

Südchinesisches Meer – Es ist ein sicherheitspolitischer Albtraum mitten im angespannten Indopazifik: Innerhalb von nur 30 Minuten stürzten sowohl ein US-Kampfjet als auch ein Militärhubschrauber vom Deck eines amerikanischen Flugzeugträgers ins Meer – ein Doppelunglück, das nicht nur für Schock bei der US Navy sorgt, sondern auch weltweit Besorgnis auslöst. Der Vorfall ereignete sich an Bord eines der modernsten Kriegsschiffe der Welt, mitten in einer der heikelsten geopolitischen Zonen. Während China dort regelmäßig Provokationen fährt, verliert die US-Marine innerhalb kürzester Zeit gleich zwei Hightech-Maschinen – Zufall? Die Spekulationen überschlagen sich.

Nach ersten Angaben der US-Marine sei der Jet „ungeplant“ vom Deck gerutscht, kurz nachdem ein Helikopter beim Landeanflug ins Trudeln geriet und ebenfalls ins Wasser stürzte. Beide Vorfälle passierten bei „Routineoperationen“ – doch Routine klingt in diesem Fall nach fahrlässiger Verharmlosung. Denn: Es gab offenbar weder extreme Wetterbedingungen noch unmittelbare Bedrohung von außen. Die Crew konnte sich nur teilweise retten, mehrere Soldaten gelten als verletzt – mindestens einer als vermisst. Militäranalysten sprechen von einem „alarmierenden Doppelausfall“ – ein solcher Vorfall in dieser Häufung sei „nahezu beispiellos“. Fragen nach technischen Mängeln, menschlichem Versagen oder gar Cybermanipulation werden lauter.

Besonders brisant: Der Flugzeugträger war Teil einer US-Mission zur „Freiheit der Navigation“ – ein symbolisches Zeichen gegen Chinas Machtanspruch in der Region. Dass nun ausgerechnet bei dieser Machtdemonstration modernste Technik reihenweise ins Meer stürzt, ist nicht nur blamabel, sondern hochgefährlich. Peking dürfte genau hingesehen haben – und möglicherweise seine Chance wittern, das Machtvakuum auszunutzen. Während das Pentagon von „Untersuchungen“ spricht, wächst international der Druck: Wie sicher ist die US-Militärtechnik wirklich? Und wie kann ein solcher doppelter Ausfall auf einem der bestgesicherten Schiffe der Welt überhaupt passieren? Die Antworten könnten für die ganze Region sicherheitsrelevant sein – und für Washington zur neuen politischen Krise werden.