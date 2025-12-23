Teenage-Killer sollte Hells Angel aus Köln eiskalt abknallen!

Köln – Brutaler Angriff mitten im Rockermilieu! Der Name Orhan A. steht neuerdings ganz oben auf einer Todesliste. Der bekannte Hells Angel aus Köln entging nur knapp dem Tod, als eine Salve von Kugeln die Windschutzscheibe seines Audi durchschlug. Ein Anschlag, wie aus einem Gangsterfilm: Glas splitterte, Metall kreischte, Blut floss – ein Angriff mitten in der Stadt. Orhan A. überlebte schwer verletzt. Doch jetzt kommt heraus: Das war offenbar nicht der erste Versuch, ihn aus dem Weg zu räumen!

Schon Wochen zuvor soll ein 17-jähriger Auftragskiller damit beauftragt gewesen sein, den Rocker zu töten. Ein Jugendlicher, kaltblütig rekrutiert für ein Attentat – das klingt nach einem düsteren Kapitel aus der Unterwelt. Ermittler vermuten gezielte Racheaktionen zwischen rivalisierenden Gruppen, die seit Monaten für Spannung und Gewalt in der Szene sorgen. Hinter den Kulissen tobt ein Machtkampf um Einfluss, Geld und Loyalität – und dieser endet selten friedlich.

Wer steckt wirklich hinter der Mordorder? Die Spur führt tief ins Milieu aus Drogen, Waffen und Bündnissen, die so schnell wechseln wie die Straßenzüge, in denen sie ausgetragen werden. Für Orhan A. ist klar: Sein Überleben war pures Glück. Für die Polizei beginnt nun ein Wettlauf gegen die Zeit. Denn wer einmal auf einer solchen Liste steht, lebt gefährlich – egal, wer den Finger am Abzug hat.