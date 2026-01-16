TERROR-GESTE IM GERICHTSSAAL – KILLER VERHÖHNT SEINE OPFER!

München steht noch immer unter Schock – und der Mann, der eine unschuldige Mutter und ihre kleine Tochter brutal in den Tod riss, zeigt keinerlei Reue. Zum Prozessauftakt im Oberlandesgericht präsentierte der Angeklagte eine widerliche Provokation: Mit erhobenem Zeigefinger demonstrierte er demonstrativ die sogenannte Islamisten-Geste. Statt Demut oder Mitgefühl für das unfassbare Leid der Hinterbliebenen sahen Zuschauer nur kalte Arroganz und fanatischen Hass.

Schon beim Betreten des Gerichtssaals wurde klar, dass dieser Prozess schwer zu ertragen sein wird. Gefesselt und bewacht erschien der Attentäter vor den Richtern, sein Gesicht feige hinter einem roten Hefter verborgen. Doch die Hand ließ er bewusst sichtbar. Der ausgestreckte Finger, von Extremisten als Symbol ihrer radikalen Ideologie missbraucht, wirkte wie ein Schlag ins Gesicht der trauernden Angehörigen. Viele Beobachter konnten kaum glauben, mit welcher Dreistigkeit der Täter auftrat.

Die grausame Tat hatte München erschüttert und eine ganze Stadt in Trauer gestürzt. Eine Familie wurde ausgelöscht, unzählige Menschen für immer traumatisiert. Und ausgerechnet vor Gericht, wo Wahrheit und Gerechtigkeit ihren Platz haben sollten, setzt der Verantwortliche ein Zeichen des Hohns. Für die Opfer gibt es keine zweite Chance – doch der Mann, der ihr Leben zerstörte, scheint sich noch immer im Recht zu fühlen. Ein Skandal, der fassungslos macht.