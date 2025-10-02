TERROR-HÖLLE VON MANCHESTER! SYNAGOGE WIRD ZUM SCHLACHTFELD – TOTE, MESSERWAHN, BOMBENALARM AM JÜDISCHEN FEIERTAG JOM KIPPUR!

Grauenhafte Szenen in Manchester – ausgerechnet am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur verwandelt sich das Gelände rund um eine Synagoge in Crumpsall in ein Inferno aus Terror, Blut und Panik. Ein irrer Angreifer rast mit einem Fahrzeug in eine Menschenmenge, rammt Gläubige, sticht mit einem Messer auf sie ein, mindestens zwei Menschen sterben, drei weitere kämpfen in kritischem Zustand um ihr Leben. Die Polizei spricht von einem gezielten Anschlag, feuert auf den Täter, der ebenfalls stirbt. Doch damit nicht genug: Ein lauter Knall erschüttert die Gegend, Spezialkräfte öffnen das Fahrzeug des Attentäters, ein Bombenkommando wird alarmiert, ein Sprengsatz kann nicht ausgeschlossen werden, das Chaos ist perfekt. Augenzeugen schildern entsetzliche Bilder: Verblutete Körper auf dem Boden, ein Mann sticht wie besessen auf ein Fenster ein, Schüsse hallen durch die Straßen. Ein Video zeigt Polizisten, die mit gezogener Waffe vor der Synagoge stehen, einer ruft: „Er hat eine Bombe, gehen Sie weg!“ Sekunden später kracht es erneut. Das Netz explodiert mit Spekulationen, doch die BBC bestätigt: Der Täter trug weiße Gegenstände an der Hüfte – möglicherweise ein Sprengstoffgürtel. Die Opfer – unschuldige Besucher der Synagoge – wollten nur beten, fasten, sich besinnen. Stattdessen wurden sie zum Ziel einer unfassbaren Tat. Der britische Premierminister Keir Starmer bricht seinen EU-Gipfelbesuch ab, spricht von einem „entsetzlichen Angriff“, kündigt landesweiten Polizeischutz für jüdische Einrichtungen an. König Charles zeigt sich „tief betroffen“, Manchester trauert. Bürgermeister Andy Burnham spricht von einem „schwerwiegenden Vorfall“, beruhigt jedoch zugleich: Die unmittelbare Gefahr sei gebannt. Doch die Angst bleibt. Während Bombenexperten das Auto untersuchen, Krankenhäuser auf Terroralarm umschalten und Angehörige verzweifelt an Polizeisperren warten, wird klar: Dieser Anschlag trifft nicht nur eine Stadt, sondern ganz Großbritannien ins Herz. Die Polizei ruft „Operation Plato“ aus – ein Protokoll, das bei schweren Terrorlagen greift, bei denen Täter versuchen, möglichst viele Menschen zu töten. Noch ist unklar, ob der Angreifer allein handelte oder Teil einer größeren Zelle war. Die „Manchester Evening News“ berichten von zwei weiteren Festnahmen, doch die Polizei schweigt. Klar ist nur: Dieser Anschlag wurde am heiligsten Tag des jüdischen Kalenders verübt – ein gezielter Schlag gegen die jüdische Gemeinschaft. Die Angst ist zurück – die Frage nach dem „Warum“ bleibt. Die Welt schaut nach Manchester. Und fragt sich: Wer sind wir geworden, wenn selbst Gotteshäuser am Tag der Vergebung nicht mehr sicher sind?