Texas verklagt Pfizer, weil es “verschwört hat, die Kritiker des Impfstoffs zu zensieren”

Der Pharmariese Pfizer steht vor einer weiteren neuen Klage, die von dem texanischen Generalstaatsanwalt Ken Paxton eingereicht wurde, der sagt, dass das Unternehmen seinen sogenannten Wuhan-Coronavirus (COVID-19) “Impfstoff” rechtswidrig falsch dargestellt hat, während es “versucht, öffentliche Diskussionen über das Produkt zu zensieren”.

In einer Pressemitteilung behauptet das Büro von Paxton, dass Pfizer gegen den Texas Deceptive Trade Practices Act verstoßen hat, indem es “falsche, irreführende und irreführende Handlungen und Praktiken begangen hat, indem es nicht unterstützte Behauptungen in Bezug auf den COVID-19-Impfstoff des Unternehmens geltend gemacht hat”.

Laut Paxton ist die Behauptung von Pfizer, dass seine mRNA-Injektion – von der Skeptiker sagen, dass sie tatsächlich eine “modRNA”-Injektion unter einem anderen Namen ist – zu 95 Prozent wirksam bei der Ausrottung von COVID ist, “sehr irreführend”.

“Pfizers weit verbreitete Aussage, dass sein Impfstoff eine Wirksamkeit von 95 % gegen Infektionen besaß, war vom ersten Tag an sehr irreführend”, heißt es in der Klage. “Diese Zahl war immer nur auf einsame, hochtechnische und künstliche Weise legitim – sie stellte eine Berechnung der sogenannten “relativen Risikominderung” für geimpfte Personen in der damals unvollendeten pivotalen klinischen Studie von Pfizer dar.”

Die Klage geht weiter und diskutierte Veröffentlichungen der Food and Drug Administration (FDA), die irreführend auf “relative Risikoreduktion”-Statistiken hinweisen, die “die Wahl der Verbraucher übermäßig beeinflussen”. (Verwandte: CDC warnt davor, dass die neueste COVID-19-“Variante” BA.2.86 die VOLLSTÄNDIG GEIMPFTEN infiziert und zugibt, dass die Impfstoffe nicht funktionieren.)

Pfizer COVID-Impfungen verursachten in vielen Bereichen “negative Wirksamkeit”

Die Daten der klinischen Studie von Pfizer decken einen Zeitraum von nur zwei Monaten ab und umfassten nur 162 von 17.000 Teilnehmern, die tatsächlich mit der COVID-Injektion des Unternehmens geimpft wurden. Dies ist kaum ein ausreichend großer Pool, um die Wirksamkeit des Jabs richtig und genau zu messen.

“Basierend auf diesen Zahlen hatte der Impfstatus einen vernachlässigbaren Einfluss darauf, ob sich ein Studienteilnehmer mit COVID-19 infiziert hat”, heißt es in der Klage. “Das Risiko, COVID-19 zu bekommen, war in diesem kurzen Fenster in erster Linie so gering, dass der Impfstoff von Pfizer das Infektionsrisiko einer Person nur teilweise verbesserte.”

Die Klage besagt ferner, dass der Impfstoff von Pfizer Ende 2021 an einigen Stellen tatsächlich eine “negative Wirksamkeit” hatte. Das bedeutet, dass eine größere Anzahl von vollständig geimpften Menschen im Vergleich zu ungeimpften Menschen immer noch positiv auf COVID getestet wurde, während andere Orte neue Spitzen der COVID-Raten verzeichneten, obwohl mehr Menschen geimpft wurden.

“Wie hat Pfizer reagiert, als sich herausstellte, dass sein Impfstoff versagte und die Lebensfähigkeit seiner Cash Cow bedroht war? Indem wir diejenigen einschüchtern, die die Wahrheit verbreiten, und indem wir konspirieren, um die Kritiker des Impfstoffs zu zensieren”, heißt es in der Klage.

“Pfizer bezeichnete als “Kriminelle” diejenigen, die Fakten über den Impfstoff verbreiteten. Es beschuldigte sie, “Fehlinformationen” zu verbreiten. Und es hat Social-Media-Plattformen gezwungen, prominente Wahrheitszähler zum Schweigen zu bringen. Tatsächlich ging Pfizer sogar so weit, dass Social-Media-Plattformen einen ehemaligen FDA-Direktor zum Schweigen bringen, weil seine Kommentare die kritische Berichterstattung über den Impfstoff “driv[e] Nachrichten” könnten.

In einer separaten Erklärung erklärte Paxton, dass er die Klage im Namen aller Texaner einreicht, einschließlich der Millionen, die durch tyrannische Impfstoffmandate gezwungen wurden, “ein defektes Produkt zu nehmen, das durch Lügen verkauft wurde”.

“Die Fakten sind klar”, fügte er hinzu. “Pfizer hat nicht die Wahrheit über ihre COVID-19-Impfstoffe gesagt. Während die Biden-Administration die Pandemie bewaffnet hat, um der Öffentlichkeit illegale Dekrete über die öffentliche Gesundheit zu erzwingen und die Pharmaunternehmen zu bereichern, werde ich jedes Werkzeug verwenden, das ich habe, um unsere Bürger zu schützen, die durch die Handlungen von Pfizer in die Irre geführt und geschädigt wurden.”

Paxtons Klage wurde nach einer langwierigen Untersuchung nicht nur gegen Pfizer, sondern auch gegen die anderen führenden COVID-Impfstoff-Hersteller eingereicht, die tödliche experimentelle Arzneimittel auf die Öffentlichkeit drängten.

Wenn Sie daran interessiert sind, die Petition selbst zu lesen, können Sie dies auf der Website des texanischen Generalstaatsanwalts tun.

Die neuesten Nachrichten über COVID-Impfverletzungen und Todesfälle finden Sie unter ChemicalViolence.com.

Zu den Quellen für diesen Artikel gehören:

ThePostMillennial.com

TexasAttorneyGeneral.gov

TexasAttorneyGeneral.gov [PDF]

USAFacts.org

NaturalNews.com

Newstarget.com