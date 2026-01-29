TEXTIL-DRAMA IN BAYERN! TRADITIONSMARKE RUTSCHT IN DIE PLEITE – VERTRAUEN DER BRANCHE ZERBRICHT

Unterföhring steht unter Schock: Ein bekannter deutscher Textilhersteller, lange gefeiert für wetterfeste Hightech-Kleidung, ist gefallen. Sympatex, einst Hoffnungsträger und Gegenspieler internationaler Branchenriesen, musste Insolvenz anmelden. Hinter den Kulissen soll es seit Längerem geknirscht haben, nun ist der Absturz offiziell. Das Amtsgericht München bestätigte das Verfahren, ein Insolvenzverwalter übernimmt das Ruder. Für viele Beobachter ist es ein bitteres Signal für eine Branche, die sich mit steigenden Kosten, schrumpfender Nachfrage und wachsendem Konkurrenzdruck selbst zerlegt.

Der Fall Sympatex kommt nicht allein. Erst vor Kurzem hatte ein weiterer traditionsreicher Bekleidungshersteller aus Bayern Insolvenz angemeldet. Was früher als solides Rückgrat der deutschen Textilwirtschaft galt, wirkt plötzlich wie eine wackelige Ruine. Branchenkenner sprechen hinter vorgehaltener Hand von Managementfehlern, falschen Strategien und einem Markt, der gnadenlos aussiebt. Nachhaltigkeitsversprechen, Innovationen und Qualität reichten am Ende offenbar nicht mehr aus, um das Vertrauen von Investoren und Kunden zu halten.

Für die Beschäftigten beginnt nun eine Zeit der Angst und Ungewissheit. Zwar soll der Betrieb vorerst weiterlaufen und Aufträge sollen abgearbeitet werden, doch die Zukunft hängt am seidenen Faden. Löhne gelten zunächst als abgesichert, doch was danach kommt, weiß niemand. In den Fluren herrscht bedrückte Stimmung, zwischen Hoffnung und Resignation. Die Insolvenz von Sympatex ist mehr als ein Einzelfall – sie ist ein lauter Warnruf aus einer Branche, die ihre Sicherheit verloren hat und nun um jedes Stück Stabilität kämpfen muss.

