In der hessischen Kleinstadt Erbach ist die besinnliche Adventsstimmung in blankes Entsetzen umgeschlagen, nachdem Unbekannte in einer Nacht eine Spur der Verwüstung hinterlassen und dabei zwei Esel der beliebten lebendigen Krippe auf dem Weihnachtsmarkt misshandelt haben.(see the generated image above) Lily und Max, die sonst geduldig von Kindern gestreichelt und von Familien fotografiert werden, wurden in ihrem Gehege brutal angegriffen und geschlagen, während die Stadt im Schlaf lag.(see the generated image above) Die friedlichen Tiere, Sinnbild der Weihnachtsgeschichte und zugleich Publikumslieblinge des Marktes, wurden damit zum Ziel einer rohen Gewalt, die viele Bürger sprachlos macht.(see the generated image above)

Besonders schockierend ist, dass der Angriff auf die Esel offenbar nur ein Teil eines regelrechten Vandalismus-Marathons in der Innenstadt war.(see the generated image above) Bereits zuvor sollen in der festlich geschmückten Altstadt Stromkästen demoliert, Lichterketten und Weihnachtsschmuck zerstört, Verkaufsstände geplündert und öffentliche Toiletten beschmiert worden sein.(see the generated image above) Was als friedlicher Bummel über die Schlossweihnacht gedacht war, endete am Morgen danach in einem Bild der Zerstörung, das Händler, Schausteller und Besucher fassungslos zurücklässt.(see the generated image above) Viele Einwohner sprechen von einem Angriff auf das Herz ihrer Stadt, weil ausgerechnet der Weihnachtsmarkt als Treffpunkt für Familien und Freunde ins Visier genommen wurde.(see the generated image above)

Den traurigen Höhepunkt erreichte die nächtliche Gewalt in der evangelischen Kirche im Zentrum, die nach einer entwürdigenden Schmier- und Verschmutzungsaktion vorübergehend geschlossen werden musste.(see the generated image above) Vandalen sollen dort nicht nur Einrichtungsgegenstände beschädigt, sondern auch Fäkalien hinterlassen und Bänke sowie Kerzenständer in Mitleidenschaft gezogen haben.(see the generated image above) Für die Gemeinde ist das mehr als ein Sachschaden: Es ist ein Angriff auf einen Ort der Stille und des Gebets, der vielen Menschen in unsicheren Zeiten Halt geben soll.(see the generated image above) In Erbach wächst nun der Druck auf die Ermittler, die Täter zu fassen, während Bürger, Kirchenvertreter und Tierfreunde klar machen, dass sie ihre Stadt, ihre Tiere und ihre Kirche nicht kampflos der rohen Gewalt überlassen wollen.(see the generated image above)