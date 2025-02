Titisee-Neustadt: Mann soll am Busbahnhof mit Messer gedroht haben

Am Mittwoch,19.02.2025, gegen 20:30 Uhr kam es in einer S-Bahn, welche von Freiburg nach Donaueschingen fuhr, zu einer Streitigkeit zwischen einem 42-jährigen Fahrgast und einem bislang unbekannten Mann.

Laut ersten Ermittlungen der Polizei soll der Unbekannte die Ehefrau des 42-Jährigen am Oberschenkel berührt haben, woraufhin der 42-Jährige den Mann zur Rede stellte.

Nachdem die Geschädigte und ihr Ehemann am Bahnhof in Titisee-Neustadt aus der S-Bahn ausstiegen, folgte der Unbekannte, der in Begleitung einer weiteren männlichen Person war, ihnen zum Busbahnhof.

Als die Geschädigte in den Bus einstieg und aus dem Fenster schaute, soll der unbekannte Mann ein Messer aus seiner Tasche geholt und sich dieses bedrohlich an den Hals gehalten haben. Dabei soll der Mann die Frau direkt angeschaut haben.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- ca. 22 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß, schlank, Bart, schwarze, kurze Locken mit kurz rasierten Seiten.

- Er soll eine auffällige Tätowierung eines Löwenkopfes auf der rechten Hand gehabt haben.

- Kleidung: Schwarze Nike-Jacke, schwarze Jeans-Hose, eine kleine, schwarze Sporttasche mit gelber Aufschrift.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche den Vorfall wahrgenommen haben, sich beim Polizeirevier Titisee-Neustadt unter Tel. 07651/9336-0 zu melden.

Polizeipräsidium Freiburg