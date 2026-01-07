Tod nach Spielplatz-Attacke! Jugend-Schläger auf der Flucht

Essen steht unter Schock: Ein harmloser Streit auf einem Spielplatz endet tödlich. Ein hochbetagter Mann wurde im Ostviertel von einer Gruppe Jugendlicher angegangen, zu Boden geschlagen und schwer verletzt. Wochenlang kämpfte er im Krankenhaus um sein Leben, nun ist er tot. Zurück bleiben Entsetzen, Trauer und die bange Frage: Wie konnte es so weit kommen?

Der Vorfall ereignete sich auf einem Spielplatz nahe zweier Schulen. Dort geriet der Rentner mit mehreren männlichen Jugendlichen in eine Auseinandersetzung. Was als Wortwechsel begann, eskalierte plötzlich. Die Jugendlichen sollen auf den Mann eingeschlagen haben, bis er stürzte und regungslos liegen blieb. Augenzeugen berichten von einer brutalen Szene mitten am Tag, an einem Ort, der eigentlich Schutz und Unbeschwertheit bieten soll.

Ein Zeuge alarmierte sofort den Rettungsdienst. Sanitäter kämpften um das Leben des Verletzten und brachten ihn in eine Klinik. Doch die Folgen der Attacke waren zu schwer. Der Mann starb später an seinen Verletzungen. Die mutmaßlichen Täter sind weiterhin flüchtig. Die Polizei ermittelt wegen eines tödlichen Gewaltdelikts und bittet dringend um Hinweise. Essen trauert – und fordert Antworten.