Todes-Drama im Ski-Paradies! Deutscher Urlauber stürzt aus Sessellift – Ehefrau überlebt schwer verletzt

Tragödie in den Bergen von Montenegro! Ein Winterurlaub, der glücklich und unbeschwert begonnen hatte, endete für ein deutsches Ehepaar auf dramatische Weise. Im beliebten Skigebiet Savin Kuk bei Zabljak kam es zu einem entsetzlichen Unglück: Ein Deutscher verlor während einer Liftfahrt plötzlich den Halt – und stürzte aus schwindelerregender Höhe in die Tiefe. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Seine junge Ehefrau überlebte schwer verletzt, eingeklemmt im zerstörten Sessellift, während Helfer verzweifelt um sie kämpften.

Vor Ort bot sich ein Bild des Schreckens. Zufällig anwesende Wintersportler beschrieben panische Schreie, hektische Rettungsaktionen und Fassungslosigkeit unter den Augenzeugen. Die Bergwacht rückte mit mehreren Fahrzeugen und Spezialausrüstung an, um die Verletzte aus der zerstörten Liftanlage zu befreien. Auch andere Skiurlauber mussten ausharren, während der Betrieb komplett gestoppt wurde. Ermittler und Techniker sicherten Spuren, um zu klären, wie es zu dem katastrophalen Zwischenfall kommen konnte.

Der Bürgermeister von Zabljak, Rados Zugic, zeigte sich im Fernsehen tief betroffen. Er sprach der Familie sein Mitgefühl aus und kündigte Untersuchungen an. Nach ersten Erkenntnissen sollen zwei Doppelsessel aneinandergeraten sein – eine fatale Verkettung, die zum Absturz führte. Das idyllische Durmitor-Gebirge, sonst ein Magnet für Wintersportler, steht nun unter Schock. Ein Routineurlaub wurde zum Albtraum – und hinterlässt Trauer, Entsetzen und viele Fragen nach der Sicherheit auf Europas Skipisten.