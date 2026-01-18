TODES-DRAMA NACH FASCHINGSPARTY – LEICHE IM BACH!

Schock am frühen Sonntagmorgen in einer sonst so beschaulichen Gemeinde in Baden-Württemberg. Spaziergänger machen eine grausige Entdeckung und sehen einen leblosen Körper im eiskalten Wasser treiben. Sofort werden Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte alarmiert. Minuten später ist Gewissheit da: Für den Mann kommt jede Hilfe zu spät. Die Einsatzkräfte bergen den Toten aus dem Bach und sperren den Fundort großräumig ab. Im Ort macht sich Fassungslosigkeit breit.

Schnell wird bekannt, dass das Opfer zuvor ausgelassen beim örtlichen Faschingsverein gefeiert hatte. Die fröhliche Stimmung der Nacht schlägt abrupt in tiefe Trauer um. Vereinsmitglieder sprechen von einem beliebten Besucher der Veranstaltung, der wie viele andere die bunte Feier genießen wollte. Niemand ahnte, dass der Abend ein so tragisches Ende nehmen würde. Kerzen und Blumen werden am Ufer niedergelegt, Anwohner stehen schweigend zusammen.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler deutet vieles auf einen schrecklichen Unglücksfall hin. Offenbar hatte der Mann am traditionellen Nachtumzug teilgenommen und war später auf bislang ungeklärte Weise in den Bach geraten. Hinweise auf ein Verbrechen gibt es derzeit nicht. Dennoch versuchen die Behörden, den genauen Ablauf der letzten Stunden zu rekonstruieren. Für die kleine Gemeinde bleibt vor allem eines zurück: Trauer, Entsetzen und die quälende Frage, wie aus einem fröhlichen Faschingsabend ein solches Drama werden konnte.