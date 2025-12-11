Todes-Kuss in Leipziger Knast! Besuch endet in Drama – Häftling stirbt nach Drogenschmuggel

Was als zärtliche Begrüßung begann, endete in einem Albtraum: In der JVA Leipzig spielte sich eine Szene ab, die selbst erfahrene Beamte fassungslos zurückließ. Eine junge Frau wollte ihren inhaftierten Freund besuchen – und schmuggelte beim Kuss eine gefährliche Überraschung in den Besuchsraum.

Unter ihrer Zunge versteckte sie das Gift in glänzender Alufolie. Doch der vermeintlich romantische Moment nahm ein tödliches Ende, als der Häftling die Fracht versehentlich hinunterschluckte. Die Wirkung des hochgefährlichen Stoffes setzte sofort ein – der Mann brach zusammen und konnte nicht wiederbelebt werden.

Nun steht die Freundin des Verstorbenen im Fokus der Justiz. Der tragische Vorfall wirft ein dunkles Licht auf die Sicherheitskontrollen im Leipziger Gefängnis – und auf eine Liebe, die mit einem einzigen Kuss das Leben kostete.