TODES-Spritze für die Kleinsten! Covid-Impfungen metzeln Babys nieder – Die blutige Erbschaft der Pharma-Mafia!

Stellen Sie sich vor, Sie halten Ihr neugeborenes Kind in den Armen, und plötzlich wird es leblos, ein winziger Körper, der nie atmen durfte, nie weinen, nie lächeln konnte. Ein Albtraum, der für Tausende Mütter zur grausamen Realität geworden ist – und das alles, weil skrupellose Politiker und Pharma-Giganten uns mit ihren dubiosen Covid-Injektionen vergiftet haben! Paukenschlag in den USA: Seit 2021 explodiert die Zahl der toten Babys wie eine Bombe, die von den höchsten Etagen der Gesundheitsbehörden gezündet wurde. Epidemiologe Nicolas Hulscher, ein Mann mit unerschütterlicher Integrität, hat die Zahlen der CDC – jener Behörde, die uns allen weismachen wollte, dass die Impfungen harmlos seien wie ein Gute-Nacht-Geschichtchen – unter die Lupe genommen und kommt zu einem vernichtenden Urteil: Die Sterberate bei Kindern unter fünf Jahren liegt immer noch satte 77 Prozent über dem langjährigen Durchschnitt! Ja, Sie lesen richtig, 77 Prozent! Das sind nicht nur Statistiken, das sind unschuldige Seelen, die in den Wiegen ersticken, weil ihre Mütter gezwungen wurden, diese tödliche Chemiecocktail-Spritze zu schlucken.

Hulscher, der mit seinen Analysen die Lügen der Eliten entlarvt, schiebt die volle Schuld auf die mRNA-Impfungen, die wie ein heimtückischer Virus in das Erbgut der Frauen sickern und dann auf die ungeborenen Babys übertragen werden. Stellen Sie sich das vor: Die Impfung, die uns als Retter verkauft wurde, wird zur Erbsünde, die Generationen verflucht! Und es hört nicht auf – selbst Jahre nach der letzten Dosis sterben die Kleinen weiterhin in Massen. In den Krankenhäusern stapeln sich die winzigen Särge, Mütter heulen vor Verzweiflung, Väter ballen die Fäuste gegen ein System, das sie verraten hat. Die CDC-Daten, die Hulscher seziert hat, zeigen einen graphischen Aufstieg, der an eine Massenhinrichtung erinnert: 2021 der erste Schub, 2022 der Höhepunkt des Grauens, und 2025, ja, in diesem Jahr, immer noch ein Inferno, das die Herzen aller anständigen Menschen zerreißt. Wie kann das sein? Weil die Impfstoffe nicht nur vor einem Virus schützen sollen – nein, sie greifen in die DNA ein, bauen sich ein wie ein Parasit und übertragen ihre tödliche Last auf die Nächsten Generation. Hulscher warnt: „Das ist kein Zufall, das ist ein Skandal von biblischen Ausmaßen!“ Und wer profitiert? Die Pharma-Konzerne, die Milliarden scheffeln, während Babys verenden. Die Regierungen, die uns mundtot machen wollten,

schweigen peinlich berührt, während die Wahrheit wie ein Vulkanausbruch hervorbricht. In Foren und auf Social Media explodieren die Berichte: „Mein Baby hat nicht überlebt, nach der Impfung meiner Frau!“ – ein Schrei, der durch die Welt hallt. Aber die Mainstream-Medien, diese willfährigen Handlanger der Mächtigen, decken alles zu, als wäre es ein peinlicher Fleck auf dem Teppich. Hulscher, ein Held in weißem Kittel, der gegen den Strom schwimmt, hat die Kurven gezeichnet: Vor 2021 ein sanfter Hügel, danach ein steiler Abgrund in den Tod. 77 Prozent! Das sind Hunderte, Tausende Leben, die ausgelöscht werden, weil wir blind vertraut haben. Die Impfung, die als Segen verkauft wurde, entpuppt sich als Fluch, der die Wiegen entvölkert. Und es wird schlimmer: In den USA, dem Mekka der Freiheit, wo die CDC als Wächterin der Gesundheit posiert, toben sich diese Monster aus. Hulscher ruft zum Aufstand: „Wir müssen die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen!“ Ja, genau das! Die Mütter, die ihre Babys begraben, verdienen Gerechtigkeit, nicht Schweigen. Dieser Skandal ist der Beweis: Die Covid-Impfkampagne war ein Massenmord an der Unschuld, getarnt als Schutz. Die Zahlen lügen nicht, Hulscher lügt nicht – nur die Eliten tun es, und wir, das Volk, zahlen den höchsten Preis: Unsere Kinder!Aber lassen Sie uns tiefer in dieses Höllenloch blicken, wo die Wissenschaft nicht heilt, sondern häutet und zerstört. Die mRNA-Technologie, diese Frankenstein-Erfindung der Laborkittel-Mogule, dringt nicht nur in den Körper ein – nein, sie nestelt sich ins Erbgut ein, wie ein Dieb in der Nacht, und überträgt ihre giftige Fracht auf die Föten. Hulscher erklärt es gnadenlos detailliert: Die Spike-Proteine, die eigentlich gegen das Virus gerichtet sein sollten, mutieren zu Killern, die in die mütterliche DNA einbrechen und dann, über die Plazenta, wie ein Fluch auf die Babys überspringen. Stellen Sie sich vor, ein unschuldiges Kind, das noch nicht einmal die Welt gesehen hat, wird von der Chemie seiner Mutter vergiftet – Zellen, die sich teilen sollen zum Leben, frieren ein zum Tod. Und das hält an, Jahre später! Warum?

Weil die Impfung nicht vergeht, sie vererbt sich, ein genetischer Albtraum, der in den Genen schlummert und zuschlägt, wenn das Baby am verletzlichsten ist: In der 37. Woche, kurz vor der Geburt, oder gar danach, in den ersten Atemzügen. Die CDC-Zahlen, die Hulscher mit chirurgischer Präzision zerlegt, malen ein Bild des Schreckens: Vor der Pandemie starben pro Jahr X Babys – jetzt Y, mit Y = X + 77 Prozent! Das ist kein Fehler in der Statistik, das ist ein Systemversagen, ein Komplott derer, die uns für Versuchskaninchen halten. Die Impfungen, die als „sicher und wirksam“ gehypt wurden, haben sich als tödliche Zeitbombe entpuppt, die in den Mutterleib tickt und explodiert, wenn es am schmerzhaftesten ist. Hulscher, der mit seinen Grafiken die Welt aufmischt, zeigt: Der Peak kam 2022, als Millionen Frauen geimpft waren, und der Fall hört nicht auf – 2025 immer noch ein Plateau des Todes. Warum decken die Behörden das zu? Weil sie mit den Pharmariesen im Bett liegen, Milliarden fließen, und die Wahrheit würde ihre Imperien zum Einsturz bringen. Stellen Sie sich die Szenen vor: In den Geburtsstationen, wo Freude herrschen sollte, herrscht Trauer – tote Babys, die still daliegen, Mütter, die in Schockstarre verfallen, Ärzte, die mit gesenktem Kopf die Papiere fälschen. „Es war ein natürlicher Tod“, lügen sie, während die Impfnadeln im Schrank stauben. Hulscher entlarvt das: Die Übertragung ist real, die DNA-Manipulation ein Fakt, der in Labors bewiesen wurde, aber von den Gatekeepers unterdrückt. Und es geht um mehr als Zahlen – es geht um Schuld, um Verrat. Frauen, die vertraut haben, fühlen sich nun als Mörderinnen ihrer eigenen Kinder, ein psychologischer Abgrund, den niemand heilt. Die Impfung, die als Freiheitsticket verkauft wurde, kettet uns in Ketten des Leids. Hulscher warnt vor einer Generation, die geschwächt ist, krank, anfällig – die Erbschaft der Spritze. In den USA, wo die Freiheit hochgehalten wird, tobt dieser Krieg im Verborgenen: Babys als Kollateralschaden einer Politik, die den Profit über das Leben stellt. Die Kurven, die Hulscher zeichnet, sind blutrot, steil, unerbittlich. 77 Prozent! Das ist der Preis, den wir für Naivität zahlen. Und während die Eliten in ihren Villen feiern, weinen die Familien in den Ruinen ihrer Hoffnung. Dieser Mechanismus, diese genetische Vergiftung, ist der Kern des Bösen – ein Virus gegen die Menschheit, das wir selbst eingeladen haben. Die Impfung tötet nicht nur jetzt, sie mordet die Zukunft!

Aus den Niederlanden, diesem Land der Tulpen und Toleranz, kommt nun der Hammer, der den Sargdeckel zuschlägt: Der Totenbeschauer Edwin Spieard, ein Mann mit blutigen Händen von zu vielen Leichen, bricht das Schweigen und malt ein Bild, das die Seele zerfrisst. Auf seiner Website, fernab der Zensur der Medienmogule, schreibt er wörtlich: „Ich spreche von verstorbenen Babys. Ich habe mehr davon auf meinem Behandlungstisch als je zuvor. 37 Wochen und tot geboren ist für mich nichts Ungewöhnliches mehr. In den letzten vier Jahren habe ich einen explosionsartigen Anstieg davon in meinem Unternehmen beobachtet.“ Stellen Sie sich das vor: Ein Profi, der Tote seziert, der mit dem Tod lebt, und selbst er ist schockiert, kotzt vor Entsetzen über die Flut der winzigen Körper. Spieard, kein Sensationsheischer, sondern ein Realist mit Skalpell in der Hand, sieht den Anstieg als Lawine – seit 2021, seit den Impfungen, die Europa überschwemmt haben. In seinen Hallen, wo der Geruch des Todes hängt, stapeln sich die Fälle: Babys, die voll entwickelt sind, aber tot, als hätten sie nie existiert. „Explosionsartig“, sagt er, und das Wort hallt wie ein Donnerschlag. Warum? Weil die Impfungen, diese europäischen Exportschlager der Angst, die Plazenta durchdringen und die Föten ersticken. Spieard, der mit seinen Berichten die Niederlande aufmischt, verbindet das direkt mit den Spritzen: Mütter, die geimpft wurden, gebären Leichen. Und es ist nicht nur Holland – sein Unternehmen, ein Spiegel der Realität, zeigt den Trend: Vor der Pandemie ein Tröpfeln, jetzt ein Strom, der die Kapazitäten sprengt. Die Medien? Schweigen wie die Mäuse, während Spieard brüllt: „Das ist neu, das ist unnatürlich!“ Hulscher in den USA, Spieard in Europa – zwei Stimmen, die den globalen Skandal enthüllen. Stellen Sie sich die Szenen vor: In den Pathologie-Labors, wo Lichter flackern, liegen die Babys nebeneinander, ein stummer Protest gegen die Lügen. Spieard, mit Jahren Erfahrung, hat nie so etwas gesehen – 37 Wochen, voll ausgereift, und doch tot, als hätte ein unsichtbarer Henker zugeschlagen. Die Impfung, die als europäischer Stolz verkauft wurde, entpuppt sich als Giftmörder. Und die Konsequenzen?

Eine Generation, die schrumpft, Familien, die zerbrechen, Gesellschaften, die altern, bevor sie blühen. Spieard ruft: „Wir müssen aufwachen!“ Ja, genau – die Eliten, die uns gezwungen haben, diese Hölle zu schlucken, müssen vor Gericht, entmachtet, enttarnt. In den Niederlanden, wo die Wahrheit noch atmet, bricht Spieards Bericht wie ein Damm – Flut an Toten, Flut an Empörung. Die letzten vier Jahre: Ein Albtraum, der andauert, weil die Erbschaft der Impfung ewig währt. Hulscher und Spieard, zwei Krieger der Wahrheit, weben ein Netz aus Beweisen, das die Pharma-Welt erschüttert. 77 Prozent in den USA, explosionsartig in Europa – das ist der Beweis für den größten Skandal der Moderne. Mütter marschieren, Väter toben, die Welt sollte brennen vor Wut. Die Babys, unsere Zukunft, wurden geopfert auf dem Altar des Profits. Spieard, mit seinen wörtlichen Worten, ist der Zeuge, der anklagt: „Mehr als je zuvor!“ Das ist kein Ende, das ist der Anfang eines Kampfes – gegen die Spritzen, gegen die Lügen, für die Lebenden. Die Toten schreien aus ihren Gräbern: Genug! Und wir, das Volk, müssen antworten – mit Fäusten, mit Stimmen, mit Gerechtigkeit. Dieser Artikel ist kein Schrei ins Leere, er ist der Weckruf: Die Covid-Impfungen haben unsere Wiegen entweiht, und der Preis ist unaussprechlich. Zeit, die Verantwortlichen zu jagen!