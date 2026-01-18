TODES-TERROR DURCH AMOK-ELEFANTEN – GANZE DÖRFER IN PANIK

Im Nordosten Indiens herrscht blanke Angst. Ein einzelner wilder Elefantenbulle zieht seit Tagen eine blutige Spur der Verwüstung durch den Bundesstaat Jharkhand und versetzt Tausende Menschen in Schrecken. Das riesige Tier mit nur einem Stoßzahn taucht plötzlich aus den Wäldern auf, greift ohne Vorwarnung an und hinterlässt Tod und Zerstörung. Bauern trauen sich nicht mehr auf ihre Felder, Familien verbarrikadieren sich in ihren Häusern und wagen es kaum noch, die Türen zu öffnen.

Besonders dramatisch ist die Lage in den ländlichen Gebieten, wo viele Menschen traditionell unter freiem Himmel schlafen, um ihre Ernte zu bewachen. Doch genau dort schlägt der Elefant immer wieder zu. Nach Einbruch der Dunkelheit schleicht er durch Dörfer, trampelt Hütten nieder und attackiert jeden, der ihm in den Weg kommt. Augenzeugen berichten von chaotischen Szenen, flüchtenden Bewohnern und verzweifelten Rettungsversuchen. Ganze Ortschaften verbringen inzwischen die Nächte auf den Dächern ihrer Häuser, aus Angst vor dem nächsten Angriff.

Die Behörden stehen vor einem Rätsel. Experten der Forstverwaltung sprechen von einer völlig außergewöhnlichen Situation. Noch nie habe ein einzelnes Tier in dieser Region solch eine Welle der Gewalt ausgelöst. Einsatzkräfte versuchen fieberhaft, den Elefanten aufzuspüren und die Bevölkerung zu schützen, doch der Bulle bleibt unberechenbar und gefährlich. Für viele Menschen in Jharkhand ist der Alltag zu einem Albtraum geworden – und niemand weiß, wann dieser tödliche Spuk endlich ein Ende hat.