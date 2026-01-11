Todesdrama am Gardasee – Ruhestands-Traum endet im Albtraum

Lonato am Gardasee. Sie wollten Sonne, Ruhe und einen neuen Lebensabschnitt, doch ihr Traum zerplatzte grausam. Ein Ehepaar aus Bayern wurde leblos in seinem Haus entdeckt, eingeschlossen im eigenen Badezimmer. Was als Neuanfang geplant war, endete still und tödlich hinter verschlossenen Türen. Die Nachricht erschüttert Freunde, Nachbarn und Urlauber rund um den See. Zurück bleibt Fassungslosigkeit über ein Ende, das niemand kommen sah.

Kurt Leonhard S. und seine Ehefrau Claudia K. liebten Italien, den See, die Landschaft und das Lebensgefühl. Immer wieder kamen sie in ihr Haus, egal zu welcher Jahreszeit. Mit viel Herzblut wurde renoviert, modernisiert und vorbereitet. Der handwerklich begabte Ehemann packte selbst an, erneuerte Leitungen und arbeitete an dem Zuhause, das einmal ihr gemeinsamer Altersruhesitz werden sollte. Doch aus Vorfreude wurde tödliche Stille. Nach ersten Erkenntnissen könnte eine defekte Gasheizung zur tödlichen Falle geworden sein.

Entdeckt wurde das Drama erst, als die Sorge überhandnahm. Tage ohne Lebenszeichen, keine Antwort auf Anrufe. Schließlich schlugen Angehörige Alarm. Die Behörden schalteten die Polizei in Lonato ein, Feuerwehr und Carabinieri rückten an und verschafften sich gewaltsam Zutritt. Im Inneren dann der Schock: Das Paar reglos, jede Hilfe zu spät. Nun ermitteln die Behörden, während am Gardasee ein Haus zurückbleibt, das eigentlich Glück und Zukunft bedeuten sollte – und nun nur noch Trauer und Fragen.