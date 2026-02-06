TODESDROGE IM UMLAUF! NEUES OPIOID SCHOCKT DEUTSCHLAND

Karlsruhe steht unter Hochspannung, Ärzte und Suchtexperten schlagen Alarm: Eine neue Designer-Droge breitet sich heimlich aus und bringt selbst erfahrene Mediziner an ihre Grenzen. Der Stoff trägt den Namen Cychlorphin und gehört zu den synthetischen Opioiden, einer Klasse, die für extreme Risiken bekannt ist. Schon kleinste Spuren können lebensgefährlich sein, berichten Fachleute. Aus dem Ausland werden bereits Todesfälle gemeldet, im Süden Deutschlands landete ein Konsument auf der Intensivstation. In Kliniken wächst die Sorge, dass diese Substanz schneller und unauffälliger zuschlägt als alles, was bisher bekannt war.

In einer Einrichtung in Karlsruhe wurde Cychlorphin inzwischen in mehreren Urinproben nachgewiesen, auch ein Behälter mit der Substanz wurde sichergestellt. Das bestätigte die Arbeiterwohlfahrt Karlsruhe, die daraufhin eine bundesweite Warnung herausgab. Besonders perfide: Die Droge wird als farblose Flüssigkeit angeboten und kann über E Zigaretten inhaliert werden. Betroffene berichten, man habe ihnen Tropfen auf die Hand gegeben oder andere unauffällige Konsumformen vorgeschlagen. Laut Christoph Stoll, dem ärztlichen Leiter der Awo Ambulanz, reichen winzige Mengen aus, um den Körper außer Kontrolle zu bringen. Die Wirkung werde zunächst als warm und euphorisch beschrieben, doch der Absturz folge oft abrupt.

Was die Experten besonders erschüttert: Cychlorphin wirkt laut dem Laborverbund LADR um ein Vielfaches stärker als bekannte harte Drogen wie Heroin. Die Folgen sind dramatisch: verlangsamte Atmung, Bewusstlosigkeit, im schlimmsten Fall Atemstillstand. In Freiburg musste eine Person nach dem Konsum einer einzigen Tablette intensivmedizinisch behandelt werden, auch andersfarbige Pillen mit dem Wirkstoff sollen im Umlauf sein. Mediziner warnen eindringlich: Diese Droge ist kein Experiment, sondern ein tödliches Spiel. Wer damit in Berührung kommt, begibt sich in akute Lebensgefahr.

