Todesfahrt in Brandenburg! Zwei Frauen sterben bei schrecklichem Frontal-Crash – Retter kämpfen vergeblich um ihr Leben

Es war ein Moment der Unachtsamkeit, der zwei Familien ins Unglück stürzte. Auf der Landstraße zwischen Ludwigsfelde und Wietstock kam es am Samstagabend zu einer Tragödie, die selbst erfahrene Einsatzkräfte erschütterte. Ein Autofahrer verlor auf der feuchten Fahrbahn plötzlich die Kontrolle über seinen Wagen, raste in den Gegenverkehr – und krachte mit voller Wucht in einen Honda. Für zwei der drei Frauen, die in dem Auto saßen, kam jede Hilfe zu spät.

Als die ersten Rettungskräfte am Unfallort eintrafen, bot sich ihnen ein Bild des Grauens. Trümmerteile lagen verstreut über die Straße, Scheinwerferlicht flackerte in der Dunkelheit, während Feuerwehrleute mit schwerem Gerät versuchten, die Eingeklemmten zu befreien. Sanitäter kämpften um das Leben der Frauen – vergeblich. Der Fahrer des entgegenkommenden Wagens und eine weitere Frau wurden schwer verletzt in umliegende Kliniken gebracht. Von einer Minute auf die andere verwandelte sich eine einfache Fahrt zu einer Geburtstagsfeier in einen Albtraum mit tödlichem Ausgang.

Auch Stunden nach dem Crash stand die Straße still, gesperrt, ausgeleuchtet von Blaulicht und Schock. Ermittler der Polizei sicherten Spuren, um zu klären, wie es genau zu dem Unglück kommen konnte. Noch ist unklar, warum der Autofahrer auf die Gegenfahrbahn geriet – möglicherweise spielte Übermüdung oder Ablenkung eine Rolle. Angehörige und Freunde der Opfer stehen unter Schock, während Ludwigsfelde in tiefer Trauer verharrt. Ein dunkler Abend, an dem das Leben von drei Frauen und einem ganzen Ort für immer verändert wurde.