TODESSCHOCK AUF DEN SCHIENEN – HORROR-CRASH REISST SPANIEN INS CHAOS!

Ein ganzes Land steht unter Schock: In der Nähe der südspanischen Stadt Córdoba hat sich ein verheerendes Zugunglück ereignet, das an Dramatik kaum zu überbieten ist. Zwei Hochgeschwindigkeitszüge krachten am helllichten Tag ineinander und entgleisten mit voller Wucht. Augenzeugen berichten von ohrenbetäubendem Lärm, splitterndem Metall und panischen Schreien. Binnen Sekunden verwandelten sich moderne Waggons in zerfetzte Trümmerhaufen. Rettungskräfte eilten aus der gesamten Region herbei, doch für mehrere Menschen kam jede Hilfe zu spät.

Das Ausmaß der Katastrophe wird erst langsam sichtbar. Zwischen verbogenen Stahlteilen und zerborstenen Scheiben kämpfen Feuerwehr und Sanitäter verzweifelt um das Leben der Passagiere. Zahlreiche Reisende wurden verletzt, viele von ihnen schwer. In den zerstörten Abteilen sitzen noch immer Menschen fest, eingeklemmt zwischen Sitzen und Gepäck. Hubschrauber kreisen über der Unglücksstelle, Krankenwagen fahren im Minutentakt. Angehörige bangen in Krankenhäusern und an Bahnhöfen um ihre Liebsten.

Wie es zu diesem furchtbaren Zusammenstoß kommen konnte, ist bislang völlig unklar. Experten sprechen von einem der schlimmsten Bahnunglücke der letzten Jahre in Spanien. War es menschliches Versagen, ein technischer Defekt oder ein fatales Zusammenspiel unglücklicher Umstände? Ermittler haben die Strecke weiträumig abgesperrt und sichern Spuren. Für die betroffenen Familien beginnt jetzt ein Albtraum aus Trauer und Ungewissheit. Ein ganz normales Reisewochenende endete in einer Tragödie, die das Land noch lange erschüttern wird.