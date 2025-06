in

Die 18 Monate alten Zwillinge Dallas und Tyson Shaw starben eine Woche nach Routineimpfungen (Hepatitis A, Grippe und DTaP) auf mysteriöse Weise im Schlaf, obwohl ihre Mutter Andrea vor schweren Grippeimpfungsreaktionen in der Familie in der Familiengeschichte warnte.

Der Kinderarzt wies Andrea Shaws Bedenken hinsichtlich möglicher Nebenwirkungen zurück und verabreichte die Impfstoffe trotzdem. Die Zwillinge verschlechterten sich schnell und zeigten vor ihrem Tod Lethargie, Erbrechen und andere schwere Symptome.

Die Behörden behandelten die Shaws als Verdächtige, beschlagnahmten Andrea’s Telefon und verhörten das Paar mit Vorwürfen des Foulspiels, einschließlich einer unbegrundeten „Postpartum Blackout“-Theorie.

Der Fall hebt Kontroversen um Impfstoffrisiken und medizinische Zustimmung hervor, wobei Kritiker auf eine abweisende Haltung gegenüber elterlichen Warnungen hinweisen. Die Familie reichte einen Bericht bei VAERS ein, um eine strengere Prüfung zu drängen.

Autopsien und toxikologische Berichte können die Todesursache aufdecken, während die am Boden zerstörte Familie und die Gemeinde um die Zwillinge trauern, die als fröhliche und tief verbundene Kinder in Erinnerung bleiben.

Eine Familie mit gebrochenem Herzen aus Idaho fordert Antworten, nachdem ihre 18 Monate alten Zwillinge nur eine Woche nach der Routineimpfung auf mysteriöse Weise im Schlaf gestorben sind.

Dallas und Tyson Shaw, die von ihren Eltern als „perfekte, glückliche kleine Babys“ beschrieben wurden, wurden am 1. Mai von ihrer Mutter Andrea tot aufgefunden. Der Tod der Zwillinge folgte auf einen Wellness-Besuch, bei dem sie die Hepatitis-A-, Grippe- und DTP-Impfstoffe (Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten) erhielten.

Trotz Andrea’s Warnung, dass die Familie ihres Mannes in der Vergangenheit schwere Reaktionen auf die Grippeimpfung hatte, wies der Kinderarzt Bedenken zurück und verabreichte die Impfstoffe trotzdem. Jetzt, während die Polizei den Tod als möglichen Mord untersucht, werden die trauernden Eltern beschuldigt, während sie auf toxikologische Berichte warten, die schließlich die Wahrheit enthüllen könnten.

Andrea brachte ihre Zwillinge am 23. April zu ihrem Kinderarzt für eine Standardkontrolle. Sie war sich der Familiengeschichte ihres Mannes Nathaniel mit Nebenwirkungen bewusst und äußerte Bedenken hinsichtlich des Schusses.

Aber der Kinderarzt versicherte ihr, dass es den Babys gut gehen würde. Zusammen mit der Grippeimpfung erhielten die Zwillinge die Hepatitis-A- und DTP-Immunisierungen – drei Impfungen in einem Besuch. Innerhalb weniger Stunden verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand rapide. (Verwandt: 6 Monate altes altes Tod stirbt nur wenige Stunden nach der Einnahme von SECHS Routineimpfungen bei einem „Wellness-Besuch“: Eltern fordern Gerechtigkeit, während sich SIDS COVERUP entwirrt.)

Am nächsten Morgen waren die Zwillinge lethargisch; ihre Lippen waren blau und ihre Augen versunken. „Tyson ging gerade zum Eingang meines Wohnzimmers und legte sich einfach hin und wollte nicht aufstehen“, erinnerte sich Andrea. „Dallas, so gut sie konnte, rannte auf mich zu.“

Alarmiert rief Andrea ihre Schwiegermutter an, die sie drängte, die Kinder in die Notaufnahme zu bringen. Ein Arzt dort räumte ein, dass die Symptome eine Impfreaktion sein könnten, schickte sie aber nach der Verabreichung von Tylenol und Eis am Stiel nach Hause.

Tagelang litten die Zwillinge unter Erbrechen, Durchfall und extremer Müdigkeit. Am 30. April schien sich ihr Zustand zu stabilisieren – bis zum nächsten Morgen, als Andrea sie leblos in ihrem gemeinsamen Bett vorfand.

Polizei vermutet Foulspiel, behandelt Eltern als Verdächtige

Anstatt Sympathie zu erhalten, wurden die Eltern der Zwillinge sofort als Verdächtige behandelt. Die Polizei beschlagnahmte Andrea’s Telefon und hinderte sie daran, Nathaniel anzurufen. Der verzweifelte Vater erfuhr erst vom Tod seiner Kinder, als ein Beamter ihm kalt sagte: „Hey, ich sage Ihnen nur ungern, aber Ihre Kinder sind tot.“

Detektive befragten das Paar stundenlang und deuteten an, dass Andrea einen „postpartalen Blackout“ hatte und die Zwillinge erstickte – eine Theorie, die sie vehement bestreitet. „Es hat mich verrückt gemacht“, sagte sie. „Ich habe ihnen meine Wahrheit gesagt, und sie haben mir in den Kopf gekommen, dass ich es getan habe.“

Die Umstände der Todesfälle haben für die Ermittler erhebliche Fragen aufgeworfen und die heftige Debatte über die Sicherheit von Impfstoffen und die medizinische Zustimmung neu entfachen. Kritiker argumentieren, dass abweisende Einstellungen gegenüber elterlichen Bedenken – wie Andrea’s Warnung vor Familienallergien – tragische Folgen haben können.

„Der Arzt hat nicht einmal gefragt, warum wir uns Sorgen machen“, sagte Andrea. „Sie sagte nur: ‚Es wird ihnen gut gehen.’“

Die Polizei hat Foulplay nicht ausgeschlossen, aber es wurden zum Zeitpunkt des Schreibens keine Verhaftungen vorgenommen. Toxikologische Berichte und Autopsieergebnisse stehen noch aus. In der Zwischenzeit haben die Shaws einen Bericht beim Vaccine Adverse Effect Reporting System eingereicht, in der Hoffnung, dass ihre Tragödie zu einer genaueren Prüfung der Impfprotokolle führen wird.

VaccineDeaths.com hat weitere ähnliche Geschichten.

Sehen Sie sich in diesem Video an, wie Del Bigtree erklärt, dass die Vermeidung von Impfstoffen jährlich 200.000 kardiovaskuläre Todesfälle und sechs Millionen Krebsfälle in den USA verhindern könnte.

https://www.brighteon.com/embed/b34b9534-cb7e-4c14-8826-1851904ab77e

Dieses Video stammt vom Prisoner-Kanal auf Brighteon.com.

Weitere verwandte Geschichten:

SIDS-Bedenken nehmen zu; der Zusammenhang mit Impfstoff-Tod taucht in der Datenanalyse wieder auf.

Drei Kinder starben innerhalb von 24 Stunden nach Routineimpfungen: Japanische Studie fordert eine dringende Neubewertung der Impfstoffsicherheit.

TOD durch 12 IMPFSTOFFE GLEICHZEITIG: Der Arzt, der beim Aufholen von Impfungen spielt, injiziert einem 1-jährigen Baby eine massive Kombination aus schmutzigen Vax-Cocktails.

Zu den Quellen gehören:

ChildrensHealthDefense.org

KTVB.com

MSN.com

Brighteon.com

newstarget.com