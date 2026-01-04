TOTAL-STOPP AM HIMMEL! GRIECHENLAND IM FLUG-CHAOS!

Schock über Athen und dem ganzen Land: Der Himmel über Griechenland ist dicht. Kein Jet landet, keiner startet. Reisende sitzen fest, Terminals werden zu Wartesälen der Verzweiflung. Die Behörden schlagen Alarm, denn die komplette Kommunikation der Flugsicherung ist ausgefallen. Passagiere erfahren die bittere Nachricht direkt aufs Handy, während über den Flughäfen eine unheimliche Stille liegt. Was sonst von Triebwerkslärm erfüllt ist, wirkt plötzlich wie eingefroren.

Ein Blick auf die Flugbewegungen bestätigt das Drama: Über Griechenland herrscht gähnende Leere. Der Flughafen Athen meldet einen technischen Totalausfall in der Flugsicherung, der alle Ankünfte und Abflüge lahmlegt. Airlines reagieren hektisch, Maschinen drehen ab oder werden auf andere Länder verteilt. Urlaubsträume platzen, Geschäftsreisen enden im Nichts, Familien stranden fern der Heimat.

Doch das Chaos reicht weiter als gedacht. Auch außerhalb Griechenlands gibt es massive Störungen, Fluglotsen können sich nicht mehr abstimmen. Der europäische Luftverkehr gerät ins Wanken, Umleitungen sorgen für zusätzliche Spannungen. Wann der Betrieb wieder anläuft, weiß niemand. Fest steht nur eines: Dieser Tag wird Reisenden und Airlines lange in Erinnerung bleiben.