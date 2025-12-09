Tragödie auf Luxusliner! Vater stirbt nach Alkohol-Exzess auf Kreuzfahrt

Ein Traum auf hoher See endet in einem Albtraum: Ein junger Vater wollte mit seiner Familie auf einer Kreuzfahrt dem Alltag entfliehen – doch die Reise nimmt ein tödliches Ende. Nach Stunden an der Bar bricht er plötzlich zusammen, mitten im schwimmenden Paradies, während ahnungslose Mitreisende weiter feiern. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät.

Was als harmloser Urlaubstrip begann, wird nun zum Fall für Anwälte und Ermittler. Die Angehörigen werfen der Reederei vor, das Unglück fahrlässig herbeigeführt zu haben. Demnach soll das Barpersonal dem Urlauber immer wieder Nachschub gebracht haben, obwohl sein Zustand längst kritisch gewesen sei.

Jetzt steht die Kreuzfahrtgesellschaft schwer in der Kritik. Freunde und Familie des Verstorbenen sprechen von grober Verantwortungslosigkeit auf offener See. Das erschütternde Drama wirft ein grelles Licht auf die dunklen Seiten des Luxus-Tourismus – dort, wo grenzenloser Spaß schneller enden kann, als eine Welle bricht.