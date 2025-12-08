Tragödie auf nächtlicher Einsatzfahrt: Streifenwagen zerschellt an Baum – Polizist verliert Leben!

Ein schrecklicher Unfall erschüttert Titisee-Neustadt: Ein Streifenwagen kam am Sonntagabend auf regennasser Fahrbahn von der Straße ab, überschlug sich mehrfach und prallte mit voller Wucht gegen einen Baum. Für den diensthabenden Polizisten endete die Fahrt tödlich – Kollegen und Rettungskräfte konnten dem Beamten nicht mehr helfen. Seine Kolleginnen und Kollegen stehen unter Schock.

Neben ihm im Fahrzeug saß ein junger Polizeibeamter, der mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht wurde. Wie es zu dem tragischen Kontrollverlust kam, ist noch unklar. Die Straße war zu diesem Zeitpunkt kaum befahren, doch die Spuren am Unfallort deuten auf eine plötzliche Beschleunigung hin.

Nach ersten Aussagen war der Streifenwagen nicht zu einem dringenden Einsatz unterwegs. Allerdings könne, so ein Sprecher der Polizei, ein spontanes Handeln oder eine Verfolgungssituation nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an, während das Polizeipräsidium um einen beliebten Kollegen trauert, der im Dienst sein Leben verlor.