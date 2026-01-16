TRAGÖDIE HINTER WOHNUNGSFENSTERN – KIND STIRBT NACH SCHRECKLICHEM STURZ

Ein ganzes Viertel steht unter Schock! In Halle ist ein kleines Mädchen nach einem verheerenden Fenstersturz gestorben. Wochenlang hatten Ärzte verzweifelt versucht, das Leben des Kindes zu retten. Doch alle Hoffnung war vergeblich. Jetzt herrscht bittere Gewissheit: Die Siebenjährige erlag ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus. Nachbarn sind fassungslos, viele legen Blumen und Kerzen vor dem Wohnhaus nieder. Niemand kann begreifen, wie es zu diesem Drama kommen konnte.

Die schreckliche Tragödie spielte sich in einem großen Wohnblock ab. Das Kind war aus einem hoch gelegenen Fenster gefallen und schlug mit voller Wucht auf dem Boden auf. Rettungskräfte kämpften am Unglückstag um jede Minute, doch die Verletzungen waren von Anfang an lebensbedrohlich. Besonders erschütternd: Das Mädchen soll zum Zeitpunkt des Unfalls allein in der Wohnung gewesen sein. Wie lange es unbeaufsichtigt war und was genau in den letzten Minuten vor dem Sturz geschah, ist bis heute ungeklärt.

Nun hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen die Mutter aufgenommen. Der Vorwurf wiegt schwer: fahrlässige Tötung. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die Frau die Wohnung verlassen, um ein anderes Kind zur Schule zu bringen. Zurück blieb das kleine Mädchen – ohne Aufsicht, ohne Schutz. Die Familie mit mehreren Kindern lebt erst seit einiger Zeit in Deutschland. Für die Ermittler beginnt jetzt die schwierige Aufgabe, die genauen Hintergründe dieses furchtbaren Unglücks aufzuklären. Ein junges Leben ist ausgelöscht – und viele Fragen bleiben offen.