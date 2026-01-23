Tragödie im Parkhaus! Rentnerin rast in Betonwand – Klinik-Schock in Traunstein!

Traunstein (Bayern) – Es ist eine Szene, die selbst erfahrene Einsatzkräfte sprachlos macht. Mit voller Wucht krachte eine Seniorin mit ihrem Auto in die Betonwand des Parkhauses am Klinikum. Das Fahrzeug – völlig zerstört, Metall verbogen, Front eingerissen. Was in den letzten Sekunden vor dem Aufprall geschah, bleibt ein Rätsel. Doch eines ist klar: Für die 83-jährige Fahrerin kam jede Hilfe zu spät.

Zeugen berichten von einem lauten Knall, dann Rauch, Panik, Chaos. Die Rentnerin soll kurz zuvor die Schranke des Parkhauses touchiert haben, bevor das Fahrzeug ungebremst in die massive Mauer raste. Minuten später kämpften Rettungskräfte um das Leben der Frau – vergeblich. Noch am Unfallort erlosch ihr Herzschlag. Ein alltäglicher Parkplatzbesuch endete in einer fassungslosen Tragödie, die viele Fragen aufwirft.

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln fieberhaft: War es ein technischer Defekt, ein gesundheitlicher Notfall – oder ein tragischer Fahrfehler? Ein Gutachter untersucht nun das sichergestellte Wrack. Angehörige und Klinikbesucher reagieren schockiert, sprechen von „einer schrecklichen Szene“. Die Ermittler bitten dringend um Zeugenhinweise, um das Rätsel dieses schockierenden Unglücks zu lösen.

