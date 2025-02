Tragödie in der Tiefe: 78 Tote, 246 gerettet bei der illegalen Bergbaukatastrophe in Südafrika

Mindestens 78 Bergleute starben, während 246 aus einer illegalen Goldmine in der Nähe von Stilfontein, Südafrika, gerettet wurden. Die Bergleute, viele Migranten ohne Papiere aus Nachbarländern, waren monatelang unter der Erde gefangen, nachdem die Polizei ihre Lebensmittel- und Wasservorräte in einem umstrittenen Vorgehen gegen den illegalen Bergbau abgeschnitten hatte.

Die Behörden entfernten ein Flaschenzugsystem, das zur Lieferung von Vorräten verwendet wurde, so dass die Bergleute in gefährlichen, überfluteten Tunneln gestrandet waren. Überlebende, abgemagert und kaum laufen können, wurden wegen illegaler Verstöße gegen den Bergbau und die Einwanderung verhaftet.

Eine Rettungsmission begann am 13. Januar, erst nachdem ein Gerichtsbeschluss die Behörden zum Handeln gezwungen hatte. Ein privates Bergbauunternehmen nutzte einen Metallkäfig, um Überlebende und Leichen zu extrahieren, aber Gemeindegruppen bestreiten Behauptungen, dass alle Bergleute berücksichtigt wurden.

Die Behörden verfolgen James Neo Tshoaeli, einen angeblichen illegalen Bergbaukönig, während Aktivisten die Rechenschaftspflicht für den Tod der Bergleute fordern.

Die Katastrophe unterstreicht die Notwendigkeit von Reformen zum Schutz gefährdeter Arbeitnehmer und zur Bekämpfung der zugrunde liegenden Ursachen des illegalen Bergbaus, anstatt sich auf harte harte harte Maßnahmen zu verlassen.

In einer erschütternden Geschichte von Verzweiflung und Vernachlässigung wurden mindestens 78 Bergleute für tot erklärt, während 246 Überlebende aus einer illegalen Goldmine in der Nähe von Stilfontein südwestlich von Johannesburg gerettet wurden.

Die Katastrophe hat ein grimmes Rampenlicht auf die riskamen Bedingungen geworfen, mit denen illegale Bergleute in Südafrika konfrontiert sind, sowie auf die umstrittenen Taktiken, mit denen die Behörden zur Bekämpfung der Praxis angewendet werden.

Die Bergleute – von denen viele Migranten ohne Papiere aus Lesotho, Mosambik und Simbabwe waren – waren monatelang unter der Erde gefangen. Die Polizei hat Berichten zufolge ihre Lebensmittel- und Wasservorräte abgeschnitten, um sie hinauszudrängen, ein Schritt, der weithin als unmenschlich verurteilt wurde.

Gewerkschaften und Bürgerrechtsgruppen haben das Vorgehen als „schrecklich“ bezeichnet und der Regierung vorgeworfen, den Bergleuten zu erlauben, „in den Tiefen der Erde zu verhungern„.

Die Krise begann im August 2024, als die Polizei ein Flaschenzugsystem entfernte, das verwendet wurde, um den Bergleuten Lebensmittel und Wasser zu liefern, und sie effektiv ohne Vorräte in den labyrinthischen Tunneln der verlassenen Goldmine Buffelsfontein einfing.

Die Mine, die sich 2,5 Kilometer (1,5 Meilen) unter der Erde erstreckt, ist ein Labyrinth aus Schächten und überfluteten Tunneln. Mit der Entfernung der Riemenscheibe waren die Bergleute in den dunklen, feuchten Tiefen für sich allein gelassen.

Einige versuchten zu fliehen, indem sie durch überflutete Passagen kriechen, aber viele kamen dabei ums Leben. Überlebende, die in den letzten Tagen auftauchten, waren abgemagert, desorientiert und konnten kaum noch gehen.

Trotz ihres schlimmen Zustands wurden alle 246 Überlebenden sofort wegen illegaler Bergbau- und Einwanderungsverstöße verhaftet. (Verwandt: KOHLEKRIEG: Biden sperrt Bundesland vom Kohlebergbau ab und schließt die verbleibende Kohlekraftwerke.)

Der südafrikanische Gewerkschaftsverband hat die Regierung für ihren Umgang mit der Situation beschimpft und sie als „eine der schrecklichsten Demonstrationen vorsätzlicher staatlicher Fahrlässigkeit in der jüngeren Geschichte“ bezeichnet.

Die Demokratische Allianz, die zweitgrößte Partei in der Regierungskoalition, hat eine unabhängige Untersuchung der Katastrophe gefordert und erklärt, dass das Vorgehen „stark außer Kontrolle geraten ist“.

Eine gerichtlich angeordnete Rettung

Die Rettungsaktion, die am Montag, dem 13. Januar, begann, wurde erst gestartet, nachdem ein Gerichtsbeschluss die Behörden zum Handeln zwang. Ein privates Bergrettungsunternehmen setzte einen zylindrischen Metallkäfig ein, um Überlebende und Leichen aus der Mine zu extrahieren.

Jede Hin- und Rückfahrt dauerte bis zu 45 Minuten, wobei Freiwillige abstiegen, um den Bergleuten zu helfen.

Am Mittwoch, dem 15. Januar, berichteten die Retter, dass keine Überlebenden oder Leichen mehr in den Tunneln verblieben. Gemeindegruppen haben dies jedoch bestritten und behauptet, dass noch mehr Leichen in anderen Schächten gefangen sein könnten.

Bisher wurden nur zwei der 78 verstorbenen Bergleute identifiziert und von ihren Familien beansprucht.

Die menschlichen Kosten des illegalen Bergbaus

Illegaler Bergbau, lokal als „zama zamas“ bekannt (ein Zulu-Begriff, der „ein Risiko eingehen“ bedeutet), ist ein weit verbreitetes Thema in Südafrika.

Das Land ist reich an Gold, aber viele Minen wurden von kommerziellen Betreibern aufgegeben, so dass informelle Bergleute nach Restlagerstätten stünden müssen. Diese Bergleute arbeiten oft unter der Kontrolle gewalttätiger krimineller Syndikate, die ihre Arbeit ausbeuten und Gold aus dem Land schmuggeln. Die Regierung schätzt, dass illegaler Bergbau Südafrika jährlich über 3 Milliarden Dollar kostet.

Minister für Bergbau Gwede Mantashe hat das Vorgehen verteidigt und es als notwendige Maßnahme bezeichnet, um „einen Angriff auf unsere Wirtschaft durch Ausländer im Großen“ zu bekämpfen.

Kritiker argumentieren jedoch, dass der schwerfällige Ansatz der Regierung das Leiden gefährdeter Arbeitnehmer nur noch verschärft hat.

Inmitten der Auswirkungen der Katastrophe hat die südafrikanische Polizei eine Fahndung nach James Neo Tshoaeli gestartet, einem angeblich illegalen Bergbaukinn, der vermutlich hinter einem Großteil der kriminellen Aktivitäten in der Gegend von Stilfontein steckt.

Tshoaeli, der jahrelang der Gefangennahme entgeht, wird beschuldigt, ein riesiges Netzwerk illegaler Bergleute und Schmuggeloperationen zu betreiben. Die Behörden haben Gold, Sprengstoff, Schusswaffen und über 2 Millionen Dollar in bar von den Bergleuten beschlagnahmt, was den lukrativen Charakter des illegalen Handels unterstreicht.

Die Verfolgung von Tshoaeli und anderen Gewerkschaftsführern hat jedoch wenig dazu beitrigen, die Ursachen des illegalen Bergbaus anzugehen: Armut, Arbeitslosigkeit und das Fehlen praktikabler Alternativen für verzweifelte Arbeiter.

Trotz des Ausmaßes der Tragödie hat die Katastrophe in ganz Südafrika keine weit verbreitete Empörung ausgelöst. Illegaler Bergbau ist ein häufiges Thema in den Nachrichten, und viele betrachten die Bergleute eher als Kriminelle als als Opfer. Diese Wahrnehmung hat es der Regierung ermöglicht, ihre harten Taktiken zu rechtfertigen, auch wenn Menschenrechtsgruppen sie verurteilen.

Aktivisten der Zivilgesellschaft bleiben jedoch lautstark in ihrer Kritik. Mzukisi Jam, ein Sprecher der South African National Civics Organisation, hat Antworten für die Familien der Verstorbenen gefordert.

„Was werden wir den Verwandten sagen?“ fragte er und hob den Mangel an Rechenschaftspflicht und Transparenz in der Reaktion der Regierung hervor.

Die Katastrophe in Stilfontein ist eine starke Erinnerung an die Gefahren, denen illegale Bergleute ausgesetzt sind, und an die systemischen Versagen, die ihre Ausbeutung aufrechterhalten. Während die Regierung versprochen hat, gegen den illegalen Bergbau vorzugehen, wurde ihr Ansatz dafür kritisiert, dass er Strafmaßnahmen Vorrang vor der zugrunde liegenden Probleme einräumt.

