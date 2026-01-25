TRUMP ATTACKIERT KANADA! „Wir werden euch lebendig auffressen!“

Pressecop24 bitte auf Telegram folgen!

Washington/Davos – Der Präsident schlägt wieder zu! Mit einer Wutrede, die die gesamte politische Welt zum Beben bringt, droht Trump unseren kanadischen Nachbarn mit dem totalen wirtschaftlichen Krieg. Die Bombe platzierte der Präsident auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social – und die Warnung ist gnadenlos: Wer sich mit China einlässt, wird von den USA vernichtet!

„China wird Kanada lebendig auffressen! Vollständig verschlingen!“, donnerte Trump in typischer Manier. Die gesamte Wirtschaft, das soziale Gefüge, die kanadische Lebensweise – alles würde zerstört werden, prophezeite der Präsident. Der Grund für diese Wutattacke: Die Gerüchte, dass Kanadas Premier Mark Carney ein Handelsabkommen mit China anstrebt. Trump lässt keinen Zweifel: „Das Letzte, was die Welt braucht, ist, dass China Kanada übernimmt. Es wird NICHT passieren!“

Die Eskalation nimmt erschreckende Formen an. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos lieferte sich der Präsident ein erbittertes Wortgefecht mit Carney. Der kanadische Premier hatte zuvor Trumps Forderungen nach Grönland und seine Zolldrohungen gegen westliche Verbündete scharf kritisiert. Doch Trump schlug zurück – und wie! Kanada lebe nur durch die Gnade der Vereinigten Staaten, platzte der Präsident heraus. „Sie bekommen viele Werbegeschenke von uns. Sie sollten dankbar sein, aber das sind sie nicht“, wetterte Trump vor den versammelten Weltwirtschaftsgrößen. Der Präsident ließ keinen Zweifel daran, wer das Sagen habe: „Kanada lebt wegen der Vereinigten Staaten. Denken Sie daran, Mark, wenn Sie das nächste Mal Ihre Aussagen machen!“

